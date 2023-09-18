風電3-2國產化選商 採配分制

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離岸風電3-2期遊戲規則擬9月底拍板，傳最快本周將與業者召開座談會。針對風電開發商最關切國產化關聯性，經濟部規劃採22項國產化項目「全自選」，給開發商最大彈性，但中鋼及世紀鋼風電憂心60％比率取消，恐拿不到穩定訂單，水下基礎下游供應鏈廠商恐放棄投產，大聲疾呼經濟部應審慎規劃。

對此，經濟部知情人士表示，3-2國產化規劃會以分數卡關，取代原先訂定6成比例，占成本很高的水下基礎及機艙組裝兩項會更細膩規劃三級距的分數，讓開發商不得不選擇，否則很難達獲配容量最低分數門檻。據悉，經濟部長王美花也指示，國產化廠商已在國內投資的項目，務必在3-2期選商規劃都要留下來，不能讓廠商吃不到訂單而跑掉。

CIP台灣區董事總經理許乃文日前表示，倘若國產化採取類似吃自助餐的方式，變成開發商要怎麼樣做都可以，那台灣供應商只能任人擺布，第一個就不挑水下基礎，因成本佔比高，最難做，開發商就不吃（採購）。CIP合作的供應鏈世紀鋼風電及中鋼高層也都有相同疑慮，擔心水下基礎國產化60％保障沒了，供應鏈無法取得穩定訂單，下游零組件廠商全都不投產，恐大大打擊近年國產化練兵的成果及努力。

對此，知情人士表示，3-2期國產化項目就是選定22項，規劃全採自選，但採配分制，每項都有配分，業者不一定每一項都要做，但必須合計須達最低門檻分數，才能獲配風場。至於最低門檻是50分或60分，或更高，將在聽取業界意見後再敲定。

知情人士說，目前工業局規劃水下基礎、機艙、葉片等國產化項目，因生產成本占比最高，獲配分數將較高，其中水下基礎和機艙會設計三個級距的門檻。以水下基礎若占18分為例，第一級零組件全由國產供應且在國內組裝，分數最高；第二級零組件部分進口、部分國產，且在國內組裝，分數次之；第三級是零組件全進口，只在國內組裝，分數最低。

知情高層拍胸脯保證，未來以分數取代比例卡關，會設計水下基礎若無一定程度國產化，將達不到最低門檻分數。目前水下基礎為風電國產化技術最成熟且量能最穩定項目，新遊戲規則不會讓供應鏈接不到穩定訂單，中鋼旗下的興達海基及世紀鋼風電不必擔心。

鋼鐵業高層認為，更好的作法是將新舊規則合而為一，離岸風電發展的初期還是必須保有彈性，畢竟歐洲已有30年的發展歷史，國內發展的初期階段一下子要把國產化比例拉到很高「太急了」，適當保有彈性相對較安全。

業者建議，針對已經投入相當多資源的國內廠商，也應該在評分時給予更多的扶持，讓好不容易長出的幼苗可以成長茁壯，否則對全力支持國產化的廠商也不公平。這些積極投入的廠商已有基本的技術能力、能量，配分應該多一些，如此一來防弊的同時，也等於是鼓勵廠商繼續堅持國產化的道路，未來也能吸引更多國內廠商加入。