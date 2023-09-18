經濟部：3-2設防弊機制 跳票罰

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離岸風電3-2選商遊戲規則備受外商關注，各家業者都分別找能源局及工業局溝通，甚至引發歐盟介入關切。針對開發商若選商過程承諾國產化項目及分數，得標後又毀諾，經濟部官員表示，會設計防弊機制跳票開罰，不讓開發商有投機空間。

風電國產化供應鏈廠商憂心，完全打破國產化比例，恐讓國產化政策投入很多時間及資金心血，可能化為烏有。

知情人士表示，開發商若依新機制自選項目獲得分配的分數，廠商在得標後仍有一次修正緩衝的空間，政府在招標前彈性放很寬，但得標後會把關嚴謹，除非合作供應鏈廠商提出證明，證實國內真的無產製能力或產能不足，才能同意進口，否則不容開發商承諾跳票，白紙黑字若跳票勢必開罰。

相關官員表示，3-2的遊戲規則不只偏聽開發商意見，供應鏈業者的聲音也會重視。未來開發商自選項目得標後，只有一次修改機會，但項目調整後，不得低於得標門檻承諾的分數。

據了解，工業局選定22項自選國產化項目，水下基礎、機艙組裝及葉片等三項都列重要項目，分數占比最高，在分數的設計上，官員透露，不可能讓廠商有放掉重要項目其中一項的機會，否則分數會很難達到得標獲配容量的門檻。

官員指出，未來不只要兼顧國產化政策，併網的時程也要兼顧，二者缺一不可。