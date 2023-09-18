進口蛋爭議 陳吉仲請辭獲慰留

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近來進口蛋爭議不斷，延燒近半個月卻仍無法止血，外界紛將矛頭指向農業部長陳吉仲，行政院17日證實，陳吉仲曾口頭向行政院長陳建仁請辭，但獲慰留。

對於進口蛋流向，陳吉仲神隱多日後於16日親上火線回應，總進口數1.4萬顆當中，有逾5,402萬顆要銷毀或堆肥，占總進口量近4成。在野陣營質疑，若以農業部先前公布每顆採購金額3.8元計算，將浪費近2億元納稅錢。

由於各方要求陳吉仲下台聲浪愈演愈烈，陳吉仲17日下午原預計出席高雄全國漁業團體的賴清德後援會，卻臨時缺席，隨後就傳出陳吉仲已多次表達辭意。

行政院發言人林子倫表示，陳吉仲確曾以口頭向陳建仁表達對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動表示願負起自己的責任。但陳揆認為，現階段陳吉仲有責任持續向各界釐清所有質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，作為未來精進措施的基礎。

陳建仁已請陳吉仲於周四行政院院會，提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告，而行政院也將準備完整資料，向立法院提出專案報告，期盼儘速化解社會疑慮，確保國人糧食安全及國內蛋農生計與權益。

林子倫強調，今年因禽流感及國際原物料價格動盪，導致國內雞蛋產量供需失衡，陳吉仲自年初起，透過進口專案及輔導國內業者轉型等各種方式平衡雞蛋價格，打擊黑市炒作，已獲得相關成效。