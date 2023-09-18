追追追 一堂升息課代價3千億

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「千江水，千江月，千里帆，千重山，千里江山，我最水…。很久以前，狼主的傳說，如今狼煙再起…」（黃妃，追追追）

9月初在一個公益場合，有機會聽天后演唱、與天后合照，跟天后近距，內心雀躍。「狼主的傳說」其實已經持續五年，從2018年時任美國總統川普以301調查正式點燃史上最大的貿易戰，對中國500億美元商品課徵25％關稅開始，全球就一直處在「狼煙再起」Triple G的陰影中。

GGG的第一個陰影是Geopolitical Tension（地緣政治緊張），從美中對抗、關稅貿易戰、晶片制裁、俄烏戰爭，到今年7月北約維爾紐斯（Vilnius）峰會的劍指，以及8月金磚集團約翰尼斯堡（Johannesburg）峰會的宣示世界新秩序，全球政治已走向兩極化。

第二個陰影是Globalization（全球化）的去化，政治力介入李嘉圖比較利益學說，全球的經濟走向區域化，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、RCEP（區域全面經濟夥伴協定）、ASEAN（東協）、EU（歐盟）、USMCA（美墨加協定）、MERCOSUR（南方共同市場）的形成，令全球供應鏈走回在地化。

第三個陰影是Government Debt（政府債務）的加重，各國政府債務佔GDP比重愈來愈高，債留子孫雜音頻出，單美國現在就已經118％，是一般標準60％的兩倍。當中有民主選舉支票的濫開，不斷調高債務上限；有歐元區採行PEPP（疫情緊急資產收購計畫），美國採行無限量QE（量化寬鬆），日本採行YCC（殖利率曲線控制）控制，印鈔購債；也有現代貨幣理論的煽動。這些都挫傷全球經濟GDP的發展潛力，以及對各國通膨產生上行壓力。

記憶猶新，2022年一場利率大反轉，央行漫無頭緒的急速升息，造成全球金融曝險上升，金融市場混亂，OCI（其他綜合損益）產生巨大損失，不論是持有股、債、或衍生性金融商品。台灣金融業在2022年啟動史上最大的增資潮，增資金額2,141億，今年還在延燒。而美國金融業2022年也是相同困境，2023年更有SVB、FRC、Signature等中小銀行倒閉或被接管。

回想過去，美國消費者物價指數（CPI）年增率在2021年4月就已經突破4％，簡單的計量模型應該都可以判斷未來六個月都會在4％以上，也就是達到通膨的定義。然而聯準會（Fed）當時還是認為通膨是暫時的，錯過黃金升息時機，直到2022年3月才升息，此時通膨預期已經形成，不得不急速3碼3碼的追追追，令人遺憾。由於通膨領先央行，結果換來「一堂升息課，代價3千億」。

回到現在，美國CPI年增率在6月就已經跌破4％，簡單的計量模型應該都可以判斷未來六個月會在4％以下，通膨高峰已過，升息循環理應告終。如果決策者還停留在下行是暫時的，不排除再升息，或是Data dependent（數據決定），或是直到核心物價年增率降到2％，恐再錯過黃金時機，因為企業經營者不擔心利空，就擔心不確定，以及政府的錯誤決策。

幸好市場目前定價美國7月升的第21碼（至5.25％），就是這波升息循環的終點。依此，台灣央行9月21日的第三季理監事會議，預期重貼現率將維持不變在1.875％，未來半年，亦即今年第四季、明年第一季也是一樣。

現在是開始探詢2024年大環境的時候。從主計總處對2024年的初判，以及整合國際貨幣基金（IMF）、S&P、與國際投行的預測，目前共識是全球兩個霸權對抗的主角美國與中國，明年GDP成長率往下，美國由2.0％變成1.0％，中國由5.0％變成4.5％，而受惠於供應鏈移轉與製造業回流的台灣，在投資成長3％，出口成長4％的假設下，2024年至少會有2.5％的GDP增幅，優於今年的1.61％。

期待2024年「龍騰躍起乘雲歡，祥雲瑞氣聚台灣，2.5％成長率，12.5％報酬率」。