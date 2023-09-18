全球糧價漲勢再起 提升農作自產率要加把勁

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在全球經濟疲軟、地區衝突和極端天氣等因素疊加影響下，今年全球糧食嚴重不安全的狀況，恐怕會繼續加深。

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）發布的7月稻米價格指數顯示，稻米價格較前月上漲2.8％，較去年同期上漲19.7％，創2011年9月以來的最高水準。國際糧食政策研究所（IFPRI）資料也顯示，自2022年9月以來，全球稻米市場價格上漲15％～20％。聖嬰現象導致全球稻米減產，加以印度、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）等國家採取稻米出口管制措施，印尼、菲律賓、馬來西亞等主要稻米進口國正在搶購稻米，讓問題惡化，很可能推高新一波的全球糧食價格。

■稻米出現20年最大短缺，

各國進口策略面臨考驗

極端氣候已對作物產量、畜牧業和漁業造成負面影響，當前制約農業生產的主要因素包括：日益稀缺且品質下降的土地資源和水資源，以及在可持續農業方面的投資匱乏。據估計，2023年全球稻米產量恐出現20年來最大短缺，導致價格上揚。全球有逾35億人口以稻米作為主食，有近9成集中在亞洲。根據英國智庫預測，到2045年將有70％的糧食生產將因高溫風險，而使收穫量大幅降低，主因在於高溫使農夫無法在戶外工作，還有豪大雨淹沒稻田，都會讓糧食產量銳減。

自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，凸顯了糧食資源依賴外國的危險，尤其在當前混亂的國際關係下，為避免對國家生存構成威脅，維持國家糧食生產成為政府的重要施政事項。日本農地面積在60年內減少了3成，考量在國際市場上，購買糧食時競爭不過中國，日本政府正積極修正過去高度依賴糧食進口的錯誤政策，新措施包括對轉種作物的補貼和飼料用白米的支持，修改對水田比旱田更為優渥的補貼體系。

台灣稻米產量高於消費量，且國內麵食消費逐漸增加，令人憂心的是目前台灣的糧食自給率僅有3成多，穀類、油類、乳品均高度仰賴進口，且農業生產用的飼料、種子與肥料也多半來自國外。

■我「大糧倉計畫」未達標，

多管齊下才能確保供給韌性

蔡政府自2016年起提出「大糧倉計畫」，給足補貼（重點推動作物如大豆及硬質玉米每期作每公頃獎勵6萬元），還推出高粱收入型保險，由中央補助1/2保費，部分縣市政府加碼補助，目標是2020年雜糧栽種要達10萬公頃，以降低對進口雜糧的依賴。儘管如此，由於國內生產成本皆高於進口價格（以2021年為例，國產硬質玉米每公斤生產成本16.27元，比美國玉米每公斤9.5元的進口價格高出71％），國產雜糧不具有生產成本優勢，且生產效率不高，以致迄今仍未達標（2022年僅80,523公頃），雜糧進口替代率僅6.2％。

解決之道，除強化區域協同保供能力，提高進口供應鏈的穩定性和韌性外，為了提高國內雜糧、穀物的自產率，除提高補貼誘因，強化農民天然災害防範能力外，更應從品種改良，技術創新，多元加工及優化糧食庫存結構等方向努力改進，並透過改善牲畜管理和避免過度攝入肉類，來減低對飼料原料的需求。台灣政府更應該提高消費者對環境可持續和健康飲食的認識，建立節約減損就是增產的理念。

最後，受氣候變遷影響日趨嚴重的農業部門，能否在為所有人提供充足糧食的前提下，大幅度推進全球溫室氣體（GHG）的減排，也是未來農業施政的重要關鍵，唯僅靠農業部門遠遠不夠，需要整體宏觀經濟的投入！