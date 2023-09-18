避險升溫 貨幣市場基金超夯

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美國近年來GDP成長率

去年聯準會展開升息循環以來，全球貨幣市場基金投報率節節上升，而美國經濟前景不定更加助長避險需求，使貨幣市場成為投資人首選。美銀證券指出，今年以來，已有1兆美元流入全球貨幣市場基金，預計年底前將刷新歷史紀錄。

美銀證券引述研究機構EPFR數據預測，今年全球貨幣市場基金總計將吸引1.5兆美元流入，創下歷史新高，其中多數資金將流入美國貨幣市場，因為美國經濟前景不定是吸引投資人避險的主因。

報導稱，貨幣市場基金大多鎖定短期政府公債及其他低風險資產，往往在大環境動盪時成為投資人避險天堂。美銀證券分析師哈特奈特（Michael Harnett）表示：「現金市場持續湧入資金，反映投資人對於美國經濟硬著陸或軟著陸，聯準會是否繼續升息，以及接下來是牛市或熊市等問題充滿疑慮。

美國商務部統計，美國國內生產毛額（GDP）雖在去年第三季恢復成長，但近來成長減速，GDP季年增率一路從去年第三季的3.2％降至今年第二季的2.1％，令投資人不敢排除經濟衰退風險。

哈特奈特表示：「只要這些重大疑慮沒有化解，風險低又有5％投報率的貨幣市場基金，將繼續吸引資金湧入。」

今年初美國矽谷銀行及標誌銀行接連倒閉一度造成市場恐慌，使貨幣市場基金在今年3月吸引3,720億美元流入，此後隨著金融業回歸常軌，貨幣市場基金吸金速度減緩，但近日再度湧入大量資金。美國貨幣市場基金流入額在今年8月創下歷史新高。

Investment Company Institute首席經濟學家丹東紐維茲（Shelly Antoniewicz）表示：「未來一段時日短期利率可能持續偏高，因此我們預期投資人將繼續聚焦貨幣市場基金。」

RBC全球資本管理公司主管斯奇巴（Andrzej Skiba）表示，自家推出的貨幣市場基金近日湧入大量資金，從此可見投資人不斷延後聯準會開始降息的預估時間點。