Fed升息後座力 虧損逾千億美元

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美國聯準會（Fed）日前公布資料顯示其目前虧損逾1千億美元，外界預期，其未來兩年虧損可能倍增至2千億美元。Fed虧損來自其遞延資產（deferred asset）。

虧損對Fed來說是極罕見，但其去年3月開始把基準利率從近乎零水準，累計調升至目前5.25％到5.50％區間，成為導致虧損的主因，但外界對此不感意外。

報導稱，在近乎零利率時，Fed大量收購低收益國庫券與房屋抵押貸款證券，支付金融機構準備金的利息也極低。但經過18個月積極升息後，所持債券等收益無法應付龐大利息支出而令虧損持續擴大。

前Fed經濟學家、現為耶魯大學管理學院教授恩格列許（William English）預期，Fed虧損「頂峰」是2025年約2千億美元。研究機構LH Meyer經濟學家Derek Tang預期，2024年虧損將擴大至1,500億美元到2千億美元之間。

Fed為抑制通膨而持續升息的行動導致其虧損，但仍多次重申不會改變貨幣政策和讓通膨率拉回至2％水準的目標。由於美國通膨壓力持續消退，外界普遍預期Fed已經或接近完成其升息行動。

報導指出，儘管升息循環接近尾聲，但不代表Fed虧損會停止擴大。因為目前短期利率水準仍會讓Fed虧損一段時間。專家認為，只有在Fed持續縮減其資產負債表規模的情況下，才能讓虧損停止下來。

Fed在新冠疫情爆發後，為挽救經濟而採取無限量化寬鬆（QE）措施，讓其資產負債表暴增。雖過去一年已縮減近1兆美元，截至9月6日為止減少至約8.1兆美元，但仍是疫前水準約兩倍。

專家表示，隨著金融機構準備金和附買回交易等規模縮小，就算基準利率維持不變，也有助Fed減少相關利息支出。恩格列許認為，再加上Fed新買債券的殖利率較高，可讓Fed虧損增幅縮小。