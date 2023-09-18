美加州怒告五大石油巨擘

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美國加州政府15日對於艾克森美孚（Exxon Mobil）與英國石油在內的五大石油公司提起訴訟，指控這些石油巨擘長期欺瞞大眾，並淡化化石燃料帶來的風險與損害。

加州在舊金山高等法院對艾克森美孚、殼牌（Shell）、英國石油公司、康菲石油（ConocoPhillips）、雪佛龍及產業組織美國石油協會（API）提告。此民事訴訟由加州檢察長邦塔（Rob Bonta）提出，指控這些被告對於環境與大眾造成危害，不僅傷害自然環境與州有財產，虛假的廣告與行銷手法也誤導民眾，已違反加州法律。

根據這份長達135頁的訴狀顯示，加州政府聲稱這五家石油企業自1960年代以來便已知道化石燃料燃燒會促使地球暖化與氣候變遷，但他們卻淡化相關風險。這導致嚴重野火、空氣污染、致命熱浪與破紀錄乾旱的發生，並造成加州數十億美元損失。

該訴狀亦指出，美國石油協會早在1968年便收到了史丹佛研究院（Stanford Research Institute）的報告卻毫無作為，後者警告石油業正導致嚴重氣候變遷。加州政府要求被告設立減排基金，以因應該州未來可能面臨的氣候災害損失。

報導稱，當前美國多州與城市已對石油公司提出數十起類似訴訟，包括羅德島州、巴爾的摩與檀香山等。加州如今成為對於化石燃料產業提告的最大經濟體。

加州州長紐森（Gavin Newsom）在X平台（原推特）發文表示，他們正採取行動追究大型污染企業的責任。紐森指出：「過去50年來，這些石油巨擘一直在對我們說謊並掩蓋事實，他們早就知道化石燃料對於我們的地球有多危險。」

美國石油學會回應稱，氣候政策應由國會辯論與制定，而非交由法庭系統決定。