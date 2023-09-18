中國地方債發行 邁衝刺期

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大陸疫情解封後經濟表現疲弱，眼見第三季即將結束，大陸地方債自8月以來已進入發行衝刺階段，力圖搭配「金九銀十」與年底旺季，一舉拉抬今年經濟成長。數據顯示，大陸的新增地方政府債券、新增專項債券的發行進度均已逾86％。

專家指出，穩增長和化風險是大陸政府今年下半年財政政策的重點方向，一方面，新增地方債在第三季衝刺發行，可有力支援社會融資規模，促進形成更多實物工作量；另一方面，在無需為專項債預留空間後，地方政府存量隱性債務風險化解工作可望加速推進。

澎湃新聞17日報導，7月24日中共中央政治局會議提出「加快地方政府專項債券發行和使用」的指引下，大陸新增專項債在8月份顯著加快發行節奏，疊加當月較大規模的地方政府再融資債券，共同造就了今年地方債的發行高峰。Wind資料顯示，8月份地方債發行規模就超過人民幣（下同）1.3兆元。

另據Wind資料顯示，截至9月15日，2023年大陸已累計發行新增地方政府債券39,145.36億元，其中新增一般債券6,389.61億元、新增專項債券32,755.75億元。按照大陸今年預算安排的新增地方債限額測算，今年新增地方債、新增專項債發行進度均已超過86％，新增專項債的剩餘額度也將按財政部要求，力爭在9月底之前基本發行完畢。

專家認為，在官方對新增專項債力爭在9月底發完的要求下，尚有發行額度的新增專項債可望在9月繼續放量，預料當月地方債發行將保持較大力度。

廣發證券固收首席分析師劉郁預測，9月份預計發行地方債約10,800億元，其中新增專項債約5千億元、新增一般債約400億元和再融資債約5,400億元。財信研究院副院長伍超明表示，未來數月政府債券淨融資可望延續年比多增態勢，對社會融資形成有力支撐。

中國投資諮詢副總經理譚志國指出，擴大專項債投向領域和項目資本金範圍，也將進一步擴大有效投資，在更大範圍內發揮專項債的投資撬動作用。專項債投向領域可以考慮擴展到戰略新興產業、安全基礎設施、鄉村振興等領域；專項債可用於項目資本金範圍還可以增加對新基建、城中村改造等項目的支持。