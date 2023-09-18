恒大財富爆雷 總座遭刑事強制措施

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中國恒大集團債務危機波及廣泛，旗下恒大財富截至去年底仍有高達人民幣（下同）340億元本息尚未兌付，目前恒大財富已被立案調查。

對此，深圳公安16日晚間也公告，對恒大財富總經理杜亮等多人採取刑事強制措施。

綜合陸媒17日報導，深圳南山公安16日晚間公布，依法對恒大金融財富管理（深圳）有限公司杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。上海證券報引述相關人士指出，被採取刑事強制措施的杜某應是恒大財富法定代表人、總經理杜亮。

企查查顯示，2015年11月成立的恒大財富，法定代表人為杜亮，註冊資本為10億元，由恒大金融控股集團（深圳）有限公司全資持股，後者為恒大集團全資子公司。

知情人士指出，杜亮背後的真正大佬其實就是恒大董事長許家印。

中國恒大今年8月21日發表文件顯示，恒大財富透過第三方發行主體，經與各地區金融產品交易所分別進行備案登記並批准發行定向融資產品，但在2021年8月出現兌付困難的情況，金融產品已全面停止對外銷售，公司合共募資金額涉及約921億元。

該報告指出，恒大財富截至2021年底及2022年底，未兌付本息分別為合計約410億元及約340億元。但讓投資人憤怒的是，杜亮和許家印妻子竟然在恒大財富2021年暴雷前夕偷偷自行兌付提款，還表示是因為家裡有急事。

根據報導稱，杜亮在擔任恒大財富總經理之前從未有過任何金融從業履歷，他大學讀森林資源保護，後續一直擔任人力資源相關工作，2016年成為恒大財富總經理。

此外，今年5月31日時，恒大財富表示，公司資金回籠情況不理想，該月可用兌付資金不足，無法按原標準2千元進行兌付。8月31日恒大財富索性宣布無法兌付，令投資人與債權人痛批其「擺爛」。