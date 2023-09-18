陸中秋、十一旅遊熱度 勝疫前

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大陸今年中秋節與「十一」共達八天的長假將在29日登場，市場將其視為大陸消費內需復甦成效的重要指標。根據數據顯示，日前鐵路售票量刷歷史新高，多種旅遊住宿預訂量遠超新冠疫情前，疊加泰國免簽政策等背景，大陸觀光旅遊業正力圖迎接復甦機遇。

中國國家鐵路集團日前公布，15日當天開賣長假首日（29日）車票，當日售票量達到2,287.7萬張，其中網路售票量2,095萬張，兩項指標均創下單日歷史新高，反映今年假期大陸民眾外出與旅遊狀況將較過往火熱。

綜合陸媒17日報導，旅遊平台資訊顯示，大陸中秋與「十一」長假期間旅遊產品預訂量正不斷上揚，尤其泰國13日剛宣布對陸客實施免簽政策，成為陸客心中度假首選。去哪兒旅行網大數據指出，政策發表後，泰國機票搜尋量較上周同期增逾70％，酒店搜尋量增逾100％。攜程數據顯示，長假海外機票整體搜尋熱度幾乎完全恢復至2019年同期水平，泰、韓、美是最主要目的地。

在假期天數長、氣候入秋宜人等因素下，大陸不少家庭鎖定這次長假重點規劃旅程，疊加報復性出遊情緒，整體熱度更勝疫情前。

飛豬數據顯示，假期大陸境內旅遊產品預訂量年增近6倍，酒店、跟團遊、景區門票、租車等項目預訂量均遠超2019年同期。

熱情需求與情緒也帶動產品單價上揚，攜程平台上長假境內機票的客單價增至人民幣（下同）1,293元，較暑期上漲20％。同程數據顯示，截至9月12日，「十一」長假機票均較「五一」假期上漲13％。

陸媒引述途家民宿首席商務官劉楊表示，中秋與「十一」假期是涵蓋全年齡段的旅遊節點，長途旅遊需求集中釋放。境內方面，南方旅遊目的地將更多受益。境外遊方面，同程研究院首席研究員程超功表示，大陸的境外旅遊市場直到今年暑期才出現升溫，加上辦理簽證需要時間，預計客流小高峰就在此次中秋與「十一」長假。