A股汽車出口靚就怕內卷大失血

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大陸33家A股本土汽車品牌公布年中業績報告顯示，共22家營利、11家虧損，合計營收為人民幣（下同）1.24兆元，年增14％，盈利共計144.67億元，年增76.21％。其中，出口增長迅速，帶動行業整體增長，但產業「內卷」使「造車新勢力」業績分化加劇。

集微網報導，大陸汽車品牌競爭情況於2023年上半年進一步加劇，價格戰和輿論戰時有所聞，使本土汽車品牌的業績分化明顯。營收增速方面，在理想L7、L8、L9加持下，理想汽車位居增幅榜首，2023年上半年營收為474.4億元，突破2022年全年營收，年增率高達159.31％。

同為「造車新勢力」的小鵬和蔚來卻遭汽車交付量減少及新能源汽車補貼終止波及，小鵬汽車上半年營收為91億元，年減38.9％，淨虧損51.42億元；蔚來淨虧損達109.25億元，在33家車企敬陪末座。

中汽協數據顯示，期內大陸汽車產銷量為1,324.8萬輛和1,323.9萬輛，分別年增9.3％和9.8％。新能源車表現持續亮眼，產銷量分別達378.8萬輛和374.7萬輛，分別年增42.4％和44.1％，市占率達28.3％。

另外，海運費用下調，再加上原料價格下降，使2023年上半年部分汽車品牌出口業務獲得進展，推動盈利能力提升。展望下半年，主機廠的競爭格局變化或將加速業績分化。

根據中汽協指出，2023年上半年大陸汽車出口增長迅速，成為許多品牌業績增長的亮點，出口總量達214萬輛，年增75.7％，其中，新能源汽車出口量達到53.4萬輛，年增1.6倍。整車出口金額約464.2億美元，較2022年上半年增長1.1倍。