金融三業前八月罰鍰逾1.8億 最大苦主是「它」

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金融三業挨罰件數與金額

據金管會統計，今年至8月底，銀行、保險、證券期貨業（含投信顧、上市櫃公司）總罰鍰金額為1億8,542萬元，較去年同期年增2成，前8月以金控、銀行業罰鍰超過8,000萬元最多，為今年金融三業最大苦主。

根據金管會三大業務局前八月開罰金額，銀行局罰單共18張、金額8,290萬元，較去年同期的10張、6,280萬元，年增逾2,000萬元、32％。銀行局副局長林志吉表示，前八月裁罰金額較多，主要是8月10日一家金控與銀行違反公司治理的重大裁罰，開罰達3,000萬元，另5月30日該銀行因行員涉及協助詐騙集團，開罰2,000萬元，7月27日也對該家銀行因理專挪用客戶款項，開罰1,000萬元，等於對該家金控與銀行累積開罰6,000萬元。

前八月還有18件銀行違反個資法的小個案，每件約開罰5～60萬元不等，今年央行與金管會也啟動不動產專案金檢，至今開罰約3件。

第二苦主是保險業，保險局前八月雖僅開出24張罰單，較去年同期42件減少近一半，但開罰金額卻已超過去年同期，前八月罰鍰共4,940萬元，較去年同期的4,630萬元，年增6.7％。保險局副局長蔡火炎指出，今年罰單較少，但裁罰金額較多，主要是有較大金額的裁罰，像是8月10日對一家金控下的壽險公司因違反公司治理開罰1,000萬元。

前八月證期局對證券、期貨、投信業開出33張罰單，罰鍰共1,910萬元，不管件數與金額皆較去年同期增加，去年同期證期局開出24張罰單，罰鍰金額1,756萬元，今年較去年同期增加8.8％。證期局副局長高晶萍說明，主要是對券商罰鍰較多，其中陸續對二家證開罰共超過410萬元，但投信、投顧裁罰較去年少，因去年基期較高。

證期局前八月對上市櫃公司共開出124張罰單，較去年同期的137件減少，但裁罰金額增至3,402萬元、年增23％，去年同期是2,756萬元。