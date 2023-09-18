金融三業罰鍰 今年難破3億

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金管會今年前八月對金融三業與上市櫃公司罰鍰1.85億元，以今年預算目標來看，達成率約59％，預估今年開出的罰鍰應可超越去年2.5億元，但因今年僅剩4個月，若在年底前沒有大型裁罰案件的情況下，預期今年恐難超過3億元大關。

從2019年開始，金管會對金融三業與上市櫃公司罰鍰金額屢創新高，主要是2019年開始金管會緊盯理專盜領或挪用客戶資金弊案，近年也緊盯金控大股東干政等違反公司治理相關案件。2019年因抓理專弊案，當年罰鍰金額正式超過3億元大關，2020年再提高到3億2,613萬元，到2021年創下史上新高的3億3,482萬元，去年則因重大裁罰案件少，下降到2億5,318萬元。

以預算數來看，金管會每年會訂出的罰鍰金額預算數，從2019年開始預算數已超過2億元大關，且逐年升高，2021年來到2億5,135億元，2022年為2億9,136萬元，今年預算數創下史上新高、突破3億元的3億1,353萬元。

就金管會的罰鍰達成率來看，因2019年罰鍰正式突破3億元大關，連續三年達成率皆超過100％，其中最高為2020年達成率超過160％，但去年因罰鍰下降到3億元以下，達成率只有87％。

以今年預算目標數3億1,353萬元來看，今年前八月金管會開出的罰鍰1億8,542萬元，達成率約59％，因離今年結束僅剩4個月，若沒有多件重大裁罰案件的情況下，預期今年罰鍰要超過3億元有難度，也將是連兩年未超過3億元大關。金管會官員則表示，雖今年罰鍰預算數訂較高，但裁罰都要有所本，必須依法行政，不會「為罰而罰」。