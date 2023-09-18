台銀：全球央行購金 9月金價有撐

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聯準會動態影響金市，據台銀報告，9月聯準會很高機率不會升息，加上全球央行持續購金，讓金價有所支撐，但下半年仍有升息可能性，仍要注意其影響。

台銀報告指出，8月金價先受美債殖利率與美元指數上揚影響，一度跌破每盎司1,900美元整數關卡，最低下探至1883.7美元，但由於買盤逢低承接，加上美國公布多項數據包括JOLTS職缺及GDP等皆不如預期，金價再度回升至1,940美元。

台銀表示，美國經濟仍強於大陸、歐元區等經濟體，導致使資金回流美元，加上沙烏阿拉伯及俄羅斯延長石油減產協議，市場擔憂有通膨再起的疑慮，避險資金紛紛湧入美元，造成美元指數及美國公債利率雙攀升，也壓迫金價跌至月線1,915美元附近。

台銀分析，由於聯準會未來將以數據決定是否繼續升息，當通膨與就業數據持續降溫，金價就有機會再往上挑戰7月高點1,987美元；目前國際機構例如芝商所（CME）皆指出，9月聯準會維持利率不變的機率高達97％，也激勵金價上揚至1,912美元。

市場預期聯準會將長時間維持高利率，台銀認為，美債利率若持續位於高檔，不排除金價回測至8月低點1,883美元但觀察金價走勢，可見市場正逐漸消化聯準會9月可能維持利率不變、但將保持高利率一段時間帶來的影響。

報告強調，基本面全球央行購金持續，及短期市場預估9月聯準會維持原利率，都讓金價有所支撐，但年底前聯準會仍有升息空間，外界預估11月可能再升息1碼，加上大陸零售黃金需求放緩，金價將受到利空因素影響。