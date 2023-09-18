中壽 力挺國際失智症月活動

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中國人壽秉持「公平同理，待客如己」的理念，從2019年以來與台灣失智症協會長期合作，成為保險業界首家「失智友善保險公司」，並贊助台灣失智症協會於松山文創園區所舉辦的「2023國際失智症月限定展」，中壽經營團隊一級主管到場力挺。

中壽表示，感謝協會對中壽金融友善服務建置的指導，並藉由現場和失智者交流、更理解其需求，期待未來透過更多經驗分享，持續落實普惠金融於高齡長者金融消費權益維護，實踐壽險業的永續價值。

失智者因認知功能障礙，容易遇到不知如何做財務規劃與遭遇金融剝削等棘手問題。中壽作為保險業首家「失智友善保險公司」，深知金融機構對於失智者在財務管理及保障上扮演重要角色，在協會協助指導下，領先業界推出「高齡客戶友善服務指南」，透過線上線下的教育訓練與文化養成，落實金融友善服務，期許成為高齡金融守護者。活動當天並再度捐贈一批與協會共同研發的「緊急連絡卡鑰匙圈」，為防走失防護網再建構一道基礎防線。

中壽總經理黃淑芬說，感謝協會一路以來對中壽的指導及協助，讓員工們能更加體認如何正確對待及妥適協助失智者，未來將更積極優化、提供更好的高齡及失智者金融友善服務。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，中壽是台灣失智症協會長期以來的重要夥伴，對高齡化議題更是深度重視，期待未來持續攜手，為失智者權益的保障努力。她並帶領中壽一級主管進行全展區導覽，以更加了解失智者及相關議題，更邀請主管與曾是國小老師的失智者進行共同創作體驗，主管們無不敬佩老師的純熟畫風，也體會到失智者若能獲得正確的引導和適當的協助，也能持續活出精彩。

為協助高齡者、失智者及其家人提升金融認知，強化經濟韌性，中壽這次活動安排二場高齡金融知識及防詐講座，結合保險及金融服務的核心職能，分享金融防詐、風險預防及保障規劃等觀念，讓與會者儘早規劃保障，為高齡未來先做好準備。