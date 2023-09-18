一銀音樂會結合公益 受肯定

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第一銀行文教基金會長期以「在地經營，在地關懷」的理念，支持本土藝術與音樂文化產業的傳承，舉辦大型交響音樂會備受各界肯定，9月14日首次於被路透社讚譽為世界九大新地標建築之一的台中國家歌劇院舉辦「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會，也將音樂會與公益結合，邀請陽光基金會顏面損傷及燒傷朋友共襄盛舉，希望透過絢爛舞蹈、動人交響樂與美妙歌聲相互碰撞，帶給觀眾視覺與聽覺的雙重饗宴。

一銀文教基金會表示，音樂會由享譽國際的長榮交響樂團開場，陸續演奏「歌劇魅影」、「貓」及「媽媽咪呀」等經典音樂劇組曲，當優美的音符跳躍於座席之間，讓每個聽眾都有身歷其境的感覺，彷彿進到了百老匯的現場；接著登場是首度邀請的臺灣專業踢踏舞團「舞工廠舞團」，透過舞者整齊劃一的精湛舞技，自由奔放的快節奏舞步搭配悠揚樂聲及創新的動態視訊特效，聯袂帶來「La La Land」、「萬花嬉春」及「Anything Goes」等膾炙人口的電影金曲，震撼全場。

下半場節目，由實力派歌手梁文音獻唱「最幸福的事」、「三個願望」及「心裡的孩子」等耳熟能詳的經典曲目，藉由溫暖的歌聲與清新的嗓音，傳遞愛與溫暖；接著由台語金曲歌王許富凱壓軸演唱，陸續帶來「空笑夢」、「天公疼憨人」及「叫阮的名」等多首著名翻唱歌曲，其細膩並富含情感的詮釋，讓現場聽眾聽得如癡如醉，安可聲連連，為該晚的演出劃下圓滿句點。

一銀文教基金會說，基金會成立於1999年，致力推展社會公益，除舉辦大型音樂會，也定期攜手醫院舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，長期提供身心障礙朋友表演舞台，並認養學校、捐助弱勢學童安心就學，同時深入花蓮、澎湖等偏鄉離島舉辦義診，未來將持續秉持第一銀行「就在你左右」的精神，讓愛與關懷零距離，帶給社會更多正向影響力。