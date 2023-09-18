生技股低迷 大股東掀護盤潮

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生技公司高層8月買進自家股票概況

生技股低迷，近期大股東掀護盤潮，其中愛派司高層最用力，8月初以來合計買進678張居冠，其次是普惠醫工的252張，欣大健康董事長李沛霖、竟天董事長王藹君也分別買進自家股票116、80張，突顯經營階層捍衛股價的企圖心！

值得注意的是，中化董事王厚傑近期也買進自家股票50張。王厚傑是蘇州中化已故董事長王勳煇的兒子，中化集團新生代近年逐步浮出檯面，除王厚傑外，中化前董事長王勳聖、現任董事長王謝怡君兒子王厚凱，則擔任集團轉型長，未來集團的轉型布局備受關注。

王厚凱曾任職美國私募基金龍頭KKR，2005年進駐亞洲，積極以股權投資與通過各種資產類別參股中國大陸企業，涵蓋食品、環保、金融、醫療和教育等產業。KKR曾在2006年以330億美元收購美國最大連鎖醫院HCA，5年後再次成功上市，成為投資界的經典範例。

8月間買進自家股票最積極的愛派司，創立於2009年，該公司從創傷骨板起家，目前產品已打入全台250家醫院。愛派司前八月營收4.47億元、年增13.1％，上半年EPS達1.55元，已賺贏去年全年的1.5元。

愛派司旗下金屬鎖定骨板骨釘系統組遠端鎖骨鉤鎖定骨板8月底甫獲得美國FDA的510K醫療器材核准上市。

這波生技公司董座買進自家股票的行動中，除愛派司董事長李泗銘外，還有欣大健康李沛霖、竟天王藹君、聯亞藥陳啟祥與樂斯科陳振中。

竟天授權國內培力藥品的皮麻藥乳膏，有二個品項7月底已進入醫院聯合採購招標名單；新藥開發方面，緩解帶狀皰疹後神經痛APC101預計年底推進三期臨床試驗，同步啟動全球授權，而瞄準市場缺口的頭頸部二期臨床試驗，第三季也將申請新藥臨床試驗。

竟天營運採505 b2新藥開發與學名藥授權雙軌發展，挾獨有的專利藥物傳輸技術平台，鎖定開發疼痛控制、且經由皮膚局部給藥的505(b)2新劑型藥物，並包含乳膏凝膠與溶液劑型二條產線，並且已完成LALP cream、愛密髮生髮液二項利基學名藥的市場開發。