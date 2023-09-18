電源專利戰開打 鴻海台達遭波及

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得AI伺服器者得天下，全球伺服器電源市占龍頭台達電頓成標靶，美國電源模組廠Vicor7月中旬同時向美國東德州聯邦地方法院與國際貿易調查委員會（USITC）遞狀提起訴訟，狀告台達電以及下單給台達電的鴻海與廣達集團所屬多家關係企業，再度上演小蝦米對大鯨魚的戲碼。

Vicor7月12日於USITC調查編號337-1370訴訟中，主張USP# 9166481、9516761、10199950等三篇專利，另又於東德州法院編號2:23-cv-00323訴訟中，額外多主張一篇已過期失效的USP# 6930893專利，將台灣AI伺服器三大指標大廠台達電、廣達、鴻海等三大集團，全部都列為被告，主張其製造並於美國販售的電源模組/系統或包含相關模組/系統於其中的產品，侵害其所擁有的3～4件電源模組相關專利。

值得關注是Vicor在此次訴訟中，額外多主張的USP# 6930893專利，目前已過期失效，為何多此一舉？料應是想引用自起訴日起最多可回溯六年的法條，以爭取該專利在失效前的損害賠償。

Vicor為銷售電源模組及電源系統產品的美國上市公司，與台達電部分產品為直接競爭關係，上半年營收僅2.05億美元（折合台幣約65.37億元），相較台達、廣達、鴻海同期營收1934.11億元、5112.1億元、2.77兆元，完全不在同一個「LEVEL」上。

對於此次被波及，台達也證實，確有此事，但強調此案件已進入美國司法程序，台達除依相關流程全力積極應訴進行答辯，以維護公司權益外，亦經內部初步檢視，有信心自主研發產品並無侵害原告主張之專利權。

台達重申，該案現階段不影響相關產品出貨及銷售，對營運亦無顯著影響。

鴻海亦表示，此案主事者應為集團子公司鴻佰，與鴻海並無直接相關。

被視為科技業救命稻草的AI伺服器產業「現正要進入黎明時刻」，如何迎來黎明到來時的第一道曙光？伺服器產業都在摩拳擦掌，為贏在起跑點，現已有廠商先行啟動專利保衛戰，且侵權訴訟的打擊區愈擴愈大，已由核心的GPU晶片外擴到電源供應模組，AI伺服器戰況激烈可見一斑。