飯店搶婚 增闢高樓戶外證婚場地

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搶婚宴商機觀光飯店掀戶外空戰

搶攻疫後新人證婚儀典與婚宴商機，台北漢來大飯店、台北寒舍艾美酒店、六福萬怡酒店、台北國泰萬怡酒店、桃園COZZI Blu和逸飯店桃園館，各自利用館內高樓層戶外露台規畫推出「戶外證婚」場地，並結合婚宴專案聯賣促銷，掀觀光飯店「搶婚空戰」。

疫後餐飲復甦，公司行號與機關團體復辦商務酬酢與宴會，帶動觀光飯店宴會業務持續回溫。不過因少子化、加上晚婚與不婚者增加，加上新飯店與婚宴廣場增加，婚宴場地供過於求，多數觀光飯店保守預估今年婚宴業績與疫情前的2019年呈持平。

疫後婚宴市場另一趨勢是，有些新人於防疫期間已登記結婚，雖遞延補辦婚宴請喝喜酒，但桌數相對減少，卻選擇較高價菜單與專案意願提高，追求更精緻婚禮，並樂於加購飯店提供週邊服務，成飯店婚宴業績新動能。

為提高宴會競爭力，將於10月開幕的台北漢來大飯店除有挑高7.5米無樑柱3大廳、5小廳宴會廳，並在飯店5樓的戶外禮堂，打造一處融入天空森林的「秘密花園」，標榜新人可以在如森林般的綠意和花欉中完成一場夢幻的證婚儀式和after party。而台北六福萬怡酒店看好未來證婚市場，於7樓敘日全日餐廳露天平台規畫500坪全新戶外證婚場地，並推出「2.0戶外證婚專案」售價88,800元起。

台北國泰萬怡酒店推出2024年婚宴專案，集結多家怡選周邊品牌，除提供每桌26,888及29,888元起中式宴席外，並新增14樓Drift Bar的高空戶外婚宴專案及證婚儀式，讓準新人們依據需求選擇。和逸飯店桃園館在3樓斥資設計戶外證婚區，打造美式現代風格婚宴場地，結合音樂、鮮花、美食，以及戶外燈光設計，打造「戶外星空婚禮」。

過去，台北寒舍艾美酒店要求新人需要先選購婚宴專案，才能加購QUUBE戶外儀式，今年開放新人可單獨直接預訂戶外證婚儀式場地。