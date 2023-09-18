台北遠東香格里拉 首創綠色婚禮

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為強化婚宴市場競爭力並實踐企業永續的理念，台北遠東香格里拉飯店推出業界首創的「綠色婚禮」，標榜攜手同樣有永續理念的優質品牌合作，從婚紗、珠寶、食材、餐飲、保養、伴手禮到禮車各面向導入並實踐永續，標榜展現對地球的愛與責任，創觀光飯店市場先例。

具體做法包括婚宴菜單全部使用環保再生紙印刷，婚宴現場則提供電子桌次圖取代傳統印刷。婚宴菜式採用在地農畜產品永續食材入饌，縮短食材運送里程，減少碳排放等，涵蓋面向廣泛。

香格里拉區域總經理萬佐東（Marco Vazzoler）表示，自去年起，台北遠東香格里拉飯店落實減塑策略，包括全面取消瓶裝水的使用，並更新環保外賣包裝，達到零塑包裝，也向消費者推廣自備購物袋享優惠等舉措，共同提高顧客和員工的環保意識，進而達到減碳節能永續願景。

婚宴營收占台北遠東香格里拉餐飲收入的3成，每年在飯店舉辦的婚禮達200多場。萬佐東表示，台北遠東香格里拉希望在婚宴市場上不斷創新，並能實踐企業永續的理念，為此首創業界舉辦「愛．永續婚禮體驗日」，從不同觀點倡導環保婚禮，並讓新人可以體驗到一站式的永續婚禮服務

今年上半年台北遠東香格里拉共舉辦108場婚宴，營收約4,000萬元、年增26％；預估第四季可接到120場婚宴訂單。明年目標300場、年增14％。