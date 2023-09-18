中天集團報喜 2小金雞呱呱叫

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中天集團雙喜臨門，旗下小金雞鑽石生技將於19日以每股40元轉上市，上市前引發申購熱潮，凍資159.67億元成為市場焦點；醣基生醫也與中研院基因體中心特聘研究員張子文創辦的諦醫合作建構ADC（抗體藥物複合物）開發平台，並且將於18日對外說明。

創下多個新藥高額授權的張子文，與前妻唐南珊創立的Tanox，成功開發第一個上市的過敏抗體藥物Xolair，2007年獲基因泰克以9.19億美元收購Tanox。而後他發明的過敏藥FB8 25，也順利授權中天集團旗下的泉盛（後與合一合併），2020年FB8 25也以5.3億美元授權全球皮膚醫學大廠丹麥利奧製藥。張子文新發明抗的IgE單株抗體UBI-221則是授權聯亞藥業，用於氣喘及蕁麻疹的治療，該新藥已在台灣進行臨床一期試驗。

趕搭ADC新藥熱潮，醣基與諦醫將合作開發更高階、更複雜的ADC候選藥物。雙方擬透過交叉授權雙方所持有互補的ADC技術專利，共同開發具有定點接位、高DAR值、多樣性藥物三大特色的次世代抗體藥物複合物，並共同對外進行商業推廣，尋求將合作技術平台及特定產品授權。

帶動新股申購抽籤熱潮的鑽石，主要大股東除自家集團的中天（持股28.76％）、合一（15.93％）外，還包括富邦金控創投（4.98％）、富邦集團蔡明忠與蔡明興兄弟（各持股14.33％）、台新創投（9.66％）等。

鑽石董事長路孔明表示，此次上市現增除募集40億元外，也將結合國內外金控、壽險、基金等，募集合計100億～160億元資金進行併購與合作，助推產業成果接軌至商業化的最後一哩路。

路孔明表示，明年第一季成立兩公司，鎖定具國際競爭力創新科技、滿足醫療缺口藥物、創新醫材、透過免疫調節點改善癌症的創新藥、腸道菌微生物與定菌株與其代謝產物產品與相關技術，未來將進行併購與合作打國際盃，創造具國際競爭力獨角獸。