高表現優於全球 展館量能回到疫前85％

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受疫情重創的會展產業，疫後各國均以回復疫前的70％作為努力目標，高雄展覽館今年會展量能回到疫前85％，表現優於全球，除展覽之外，會議場次甚至繳出開館10年來的最佳成績，活動場次則創下歷來次高紀錄。

在高雄國際會議中心退出會展行列之後，高展館成為高雄唯一的專業展場。高雄展覽館董事長涂建國表示，今年高展館的營運已回復到疫情之前的85％，比全球努力的平均值70％還高。

在展覽方面，高展館今年預估將有24場大型展覽舉辦，雖然距離2016年高峰的37場還有段距離，但比疫情之前的2019年29場只少5場。由於明年將有雙年展加入，加上新的展覽進場，涂建國樂觀「明年有機會更好！」

高展館為精進展館現代化，完成5G專網全館訊號涵蓋，整合邊緣運算、5G傳輸、沉浸式LED顯示與AI導播，建立5G Reality Studio，提供參展廠商VR AR 360數位內容創作展示平台，成為首座獲得數位發展部核准5G專網頻率使用證明的國家場館，更讓廠商的科技展覽更能與時代脈動結合。

至於會議場次，高展館預估今年將有157場，將創開館10年來的最高水準；全年活動場次77場，僅次於2021年的101場，創歷年次高。

涂建國指出，高展館今年表現亮眼，與高雄近來的城市活力有密切關連，特別是經濟與產業議題的發酵，包括5G AIoT、無人機、綠能和半導體等產業，對高雄會展產業來說，「這是一個非常好的現象」。

他說，今年的展覽除了亞太風力發電展、高雄國際食品展、亞洲樂齡智慧生活展、以及新創生活展等之外，還有睽違4年的臺灣觀賞魚博覽會，另有新增的UASACT奧賽特無人機應用嘉年華大賽、高雄國際酒展、高雄茶、咖啡暨食品展。

涂建國表示，高展館今年的會產，除了量能大增，另一個會展特色是，規模越來越大。未來若想要吸引更多的國際大展和會議，高市府需要結合民間資源，加大國際行銷的力道，透過地方指標公協會，與國際連結，並且創違更多在地特色的品牌展。