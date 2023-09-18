建物瑕疵擔保責任 專家齊獻策

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台北市中山區「基泰大直」建案，本月7日晚間因連續壁施工強度不足，造成鄰近民宅龜裂下陷，住戶財損嚴重！921大地震24周年前夕，逢甲大學土地管理學系舉辦「建築物瑕疵擔保責任與風險控管機制座談會」，現場邀集多位產、官、學界共同探討因應之道，前內政部地政司長王靚琇呼籲政府，應立法管理規範建商。

雲林科技大學營建工程系名譽教授蘇南表示，「基泰大直」的連續壁崩了，造成旁邊民房受損，按照民法這是營造廠的責任，基泰很難被追究責任；至於現在大家為何都要找建商，蘇南直白地說：「因為基泰有58億元，反正錢賺得多，隨便你去罵！」

逢甲大學建築系講師楊斯閔則以921地震為例表示，當年台北市的震度只有四級，東星大樓因為結構問題造成倒塌，造成87人死亡，經過土木鑑定與法院判決，倒塌主因為建商偷工減料所造成。

楊斯閔進一步表示，東星大樓因為結構設計出現問題，被判賠3.3億元，然而，災民一毛錢都沒有拿到，國賠的比例還比法人多，受災戶非常辛苦，重建之路很漫長，「這個建商目前卻還存在著，到底是好或不好的建設公司，讓大家自己去判斷！」不過，時間一久，大家都會忘記過去的事，楊斯閔建議民眾，可以從司法院網站，或公共工程委員會，去查看建商或負責人過去的歷史。

逢甲大學土地管理學系教授陳建元也以實務狀況說明，認為「東星大樓」倒塌是因為施工不良或偷工減料，主因是以前施工人員習慣便宜行事，現場寶特瓶垃圾亂丟，認為混擬土倒下去就全部掩蓋，建築師也沒辦法一直在第一線監工，「營造廠對小包商可否嚴格控管？建築師和現場工班真能按圖施工？最後都會影響建案的完成品質！」