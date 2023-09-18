建商預先風險隔離 出事難究責

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「基泰大直」造成鄰損，目前法律針對施工中咎責對象為營造廠、建築師和結構技師，而非起造人的建設公司，因業主本來就不具備營造專業，因此法律上難以究責。對此，雲林科技大學營建工程系名譽教授蘇南認為，建商利用風險隔離，未來很難追究其賠償責任。

律師王翼升則認為，過去房屋受損或倒塌，通常由消基會幫受害者請求，但如同「東星大樓」建造的宏程建設，是宏國集團旗下的一案公司，該建案完成後隔年即解散，完全無法追究責任。依照已定讞的法院判決，東星大樓倒塌主責在鴻固營造，因此，鴻固創辦人謝隆盛的繼承人和監工徐茂雄，被判處須連帶賠償受災戶加計利息共3.3億元。

王翼升強調，由於鴻固營造為空殼公司，受災戶根本拿不到錢，而鴻固最大股東宏國建設雖同被列為求償被告，但依照「公司法」規定，侵權行為請求權的主體應為「從屬公司」鴻固營造，不能向「控制公司」宏國建設求償，因此法院判宏國建設免賠。

東星大樓倒塌後，經過以上的風險隔離操作，宏國事後完全無任何刑事和民事責任，王翼升認為，即使宏國這樣的大建商也會設立個案公司，因此民眾事後想追償責任是滿悲觀的。

逢甲大學土地管理學系教授陳建元分析基泰大直和東星大樓，大企業做好風險隔離，即使建物受損，民眾也只能夠追究小資本額的營造廠，從判決就可看到東星大樓倒塌，當初宏國建設完美切割，未來大直鄰損案，要追究基泰的責任可能也不容易。