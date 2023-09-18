應立法規範建商 惟阻力太大

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在不動產交易過程中，從一開始的營造，到最後仲介、代銷等專業人員，都有管理規範，唯獨建商，至今卻沒有任何產業規範。前內政部地政司長王靚琇認為，政府應立法管理與規範建商，但她也坦言阻力太大，至今仍是空中樓閣。

王靚琇表示，不動產開發商的角色，從囤地獵地、產品規劃、工程施工等，主導一切無所不在，但卻仍充斥人頭建商、一案建商的亂象！營建署曾研究立法規範目前一萬多家建商，最後卻以設立建商法，會讓小建商無法生存而做罷，王靚琇質疑：「這是無法立法的理由嗎？汰弱扶強，對購屋者不是更好的保障嗎？」

王靚琇舉例說，目前預售屋爭議問題大多來自建商，但建商規範卻遲遲無法立法，主要就是反對力量太大，她除了呼籲適度對建商規範，從行政立法到人員懲戒，都不失為一個方法，甚至可設一個「營保基金」，讓消費者得到適當保障，同時不管建設公司大小，也必須讓每個從業人員都知道，在這個行業中要服從甚麼樣的倫理和良知。

高雄大學法律系助理教授張鈺光則認為，一切應該都要回歸司法，如果房屋買賣不適用消保法，是否該有其他定型化契約來保障購屋者或都更地主；但另一方面，也有不少人呼籲不要打壓建商，張鈺光覺得換個角度思考，「優質建商絕不會因為立法規範而受到影響。」