新漢董事長 林茂昌用軟實力 將台灣機器人推上世界

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

林茂昌小檔案

新漢成立逾30周年，由硬體製造商起家，品牌長期發展出硬體製造文化，因應產業變動迅速，新科技、新應用、新領域產品不斷推陳出新，工業電腦（IPC）邁向工業4.0、人工智慧物聯網階段，董事長林茂昌也帶領公司積極轉型為AIoT工業4.0整體解決方案創新創業集團，目標以EtherCAT開放標準將台灣機器人推上世界舞台。

新漢集團近年發展策略與時俱進，已成功跳脫原本硬體製造商思維，發展出自有的經營文化，目前集團旗下凡是有解決方案的事業單位，就獨立出來成為集團子公司，例如新漢智能主攻智慧製造整廠解決方案、創博主打機器人解決方案並為機器人設計套件等，扮演未來產業成長重要角色。

林茂昌認為，台灣PC產業能成功，就是因為PC採取開放標準，而目前機器人四大家族，包括瑞士ABB、德國庫卡、日本發那科及日本安川電機皆為封閉架構，很難複製其技術，當機器人沒有開放標準，就必須從零開始做起。

新漢打造開放標準的機器人控制器，此開放標準就如同PC，可控制各種不同構型的機器人，無論是三軸、四軸、或六軸的機器人皆可控制，因此可把機器人解構成各種零組件分工合作，讓各種機器人得以完全相容，期望藉此讓產業蓬勃發展，帶動台灣機器人產業打入國際。

新漢今年8月宣布與英特爾、德國先進伺服驅動和安全運動模組開發商Synapticon、以及德國最大研究機構Fraunhofer IWU共同推出全球首款x86協作型安全機器人，由台美德三方結盟，採開放標準實現智慧機器人普及化，推動全球企業數位轉型。

林茂昌說，新漢不做機器人本體，不與機器人業者為敵，而是與所有業者為友，提供機器人解決方案，例如達明機器人是全球協作型機器人第二大品牌，產品有口皆碑，其便是使用新漢創博的控制器，而他們的機器人示範教學器也是使用創博的產品，當所有機器人業者都願意採用開放標準時，以EtherCAT為基礎加上PC控制器，就將能夠把台灣的機器人推廣到全世界去。

林茂昌分析，中國大陸工業物聯網市場非常大，但以物聯網獨大的企業卻還點不出來，都說這是碎片化的市場，但碎片化是結果不是原因，主因是在於缺乏開放標準，機器人四大家族都是封閉架構，直到現在EtherCAT出現之後才有開放標準。

而新漢便一直領先在做，利用EtherCAT加上運動的演算法，打造出機器人、甚至整個智慧機械完全相容的控制器，當它可以完全相容便可以分工合作，原本一家公司要從頭做到尾，現在則可以讓幾萬家公司參與，如同互聯網時代般蓬勃發展，一起作大市場。

林茂昌認為，台灣曾經是智慧手機大廠最大供應國，如今受到紅色供應鏈影響，逐漸沒收掉相關硬體產業，然而當主題拉到智慧機械、機器人、智慧製造領域，因牽涉到軟硬體整合需要很高的人力素質，以及很強的團隊精神，才能做出整個解決方案。

且相較於其他國家，台灣在人力素質、售後服務領域是國際有口皆碑，台灣人的好就是賣出後服務才開始，負責到底的素質讓海外廠商都很信任，若領先世界做到產業使用共同開放標準，將能為台灣帶來下一個30年榮景，且紅色供應鏈將難追上。