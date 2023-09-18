數位、綠色雙軌轉型 建構智慧星球

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新漢董事長林茂昌表示，目前全球一個龐大物聯網生態系正在成形與重組，其中又可以分成消費物聯網與工業物聯網，然後從雲到端，貫穿智慧國家、智慧城市、智慧家庭，以及智慧企業、智慧工廠、智慧機械，到最底層的運算聯網裝置等，看好自動化與ICT軟硬體業者，包括零組件與系統到整體解決方案業者，都可以找到屬於自己的位置，促進全球的數位轉型與綠色轉型，打造繁榮、永續「智慧星球」（Smart Planet）。

回顧在物聯網（IoT）此概念尚未出現的過去，以「人」為本的互聯網蓬勃發展超過20年，在互聯網時代發展得最好的公司皆以B2C為主，如Google，Amazon，阿里巴巴等，互聯網難處在於商業模式設計，一旦將商業模式建立起來之後，後面無論是資金或技術上的對接皆很容易。

但物聯網時代相反，商業模式較單純，大多是面對同一個工廠業主，前面商業模式較容易定義下來，但後面技術完全分岐，這些技術需要一定時間經驗積累，至少需要十年的深入研究時間。

而新漢在機器人或智慧工廠方面，都有基於開放標準的整體技術架構，可以打造完整機器人、智慧機械，以及智慧工廠，基於開放標準的整體架構，易於整合所有軟硬體技術夥伴，快速豐富化整體解決方案，並建構可以分工合作，互相拉抬的機器人智慧機械與智慧製造生態系，促進產業蓬勃發展。