新望攜永鑫 衝PrimeVOLT變流器市占

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亞源科技旗下變流器品牌－新望PrimeVOLT與新經銷商－永鑫能源9月15日於台中千禧酒店隆重舉辦「精選變流器產品暨應用說明會」，當天吸引了上百EPC太陽能系統建置業者出席盛會，亞源科技透過此次說明會，宣示新望與永鑫正式啟動合作，透過雙方在太陽能產業的互補性，加速推動台灣太陽光電發電系統建置速度與效率。

15日「精選變流器產品暨應用說明會」，新望特別展出單、三相全系列PrimeVOLT變流器，其H系列高電流機種設計，主要對應大功率M10/G12、500W以上雙玻模組，可以滿足近年大型案場建置、模組功率不斷提升的趨勢。說明會除了展示新望最新款變流器機種，並且針對產品技術及應用進行現場交流，將攜手永鑫能源提供更靈活的太陽能系統解決方案。

據經濟部統計，截至今年5月，台灣再生能源裝置容量占比，太陽光電以68.9％居冠，隨著太陽光電市場不斷成長，核心設備的太陽光電變流器需求也水漲船高持續增長。近幾年新望PrimeVOLT變流器銷售連年成長，2022年已躍升台灣太陽光電市場出貨冠軍，2023年集團全球出貨量預估將上看5GW。

新望總經理莊錦明表示，台灣變流器品牌競爭激烈，作為台灣變流器市占第一的業者，新望長期投入大量研發資源，力求不斷提升PrimeVOLT變流器的品質與可靠度；並在母集團亞源科技資源整合綜效下，展現優異的研發技術能力、靈活的生產排程調度及庫存管理優勢，提供高效穩定的變流器與專業服務。

莊錦明說，以在地化的研發技術及客戶服務團隊，靈活回應客戶技術問題，減少客戶發電損失是新望團隊長期一貫的堅持；利用即時派員至案場評估問題或優先更換備機，以加速案場復電的時間，展現優於進口變流器品牌的專業服務，這是多年來新望深獲全台上萬案場業主青睞的重要原因。

近年新望積極與EPC太陽能系統建置業者合作，通過專業教育訓練整合人力，除了中南部據點，隨著花東案場漸增，將擴充中部以北、東部的服務量能。