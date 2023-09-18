SpaceX帶動低軌衛星向上衝 啟碁、昇達科等概念股商機紅火

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國內重要低軌衛星概念股

SpaceX星艦4月發射失敗後，近日SpaceX商業銷售副總裁Tom Ochinero表示，「從車輛準備就緒的角度來看，我們已經快到了」，顯示星艦即將再次發射，而近日國內舉辦台北國際航太暨國防工業展，國內低軌衛星廠商看好全球前三大低軌衛星營運商SpaceX、Amazon及OneWeb全面投入下，明年商機將更紅火，預期台廠啟碁（6285）、昇達科（3491）、耀登（3138）、台揚（2314）及建漢（3062）等廠明年營運將受到推升。

時序進入下半年，國內對低軌衛星關注度大幅提升，上周舉辦台北國際航太暨國防工業展，多家低軌衛星廠商均表示，今年展場人潮明顯比往大增，廠商認為，低軌衛星題材是讓今年展場擠爆的重要因素之一。

昇達科總經理吳東義表示，明年在SpaceX持續發射衛星，且亞馬遜及英國的OneWeb也都將在明年發射低軌衛星帶動下，明年相關商機將比過去幾年更加強勁成長。

昇達科不僅在地面站已有產品量產交貨，衛星酬載通訊系統上的多項元件亦已通過認證，並即將進入穩定量產交貨期，包含技術難度頗高的毫米波E頻段通訊元件亦將為其中一項產品。E頻段在衛星通訊上的應用，可以有效擴大通訊頻寬，對於低軌衛星業者而言，得以讓每顆衛星的通訊效能提高6-7倍，有助於降低營運成本與擴增使用客戶。

耀登在低軌衛星的產品是以地面接收站為主，目前正積極與衛星電信商的基頻板Satellite Subscriber Module (SSM)進行整合測試，並計劃在今年第四季度於實際場域進行驗證，為客戶提供更為可靠的解決方案，同時也為耀登在低軌衛星領域的發展帶來新的營運動能。

啟碁擁有相位陣列天線製造能力，而低軌道衛星營運商目前皆採用相位陣列天線，以可操控無線電波束來改變訊號接收方向，法人圈估計，以國內低軌衛星相關個股中，該公司來自低軌衛星的營收貢獻金額應是業界最大，該公司也認為，低軌衛星產業持續成熟下，產業發展將維持成長趨勢。