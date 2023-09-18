大聯大持股文曄 堅守四不一會

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全球IC通路四哥文曄科技（3036）宣布以38億美元（約新台幣1,212億元）現金買下加拿大商Future Electronics（台灣創先電子），意外點燃三年前大聯大（3702）收購文曄股權案一事。大聯大表示，公司基於財務投資的規劃，遵守當年所提「四不一會」的保證，至今為文曄股東，未影響該公司營運，絕無惡意。

受到文曄擬購併Future公司的激勵，15日文曄、祥碩、大聯大分別大漲9.96％、8.6％及2.23％。

大聯大於2020年元月收購文曄三成股權案，並提出「四不一會」的五大保證 ，包括不推派董事代表、不再加碼、不會與第三方合作表決或召開股東臨時會、不對外徵求委託書參與表決的「四不」，及會依法參加股東常會「一會」等承諾。大聯大表示，大聯大表示，四不一會是公司當年主動向外界及主管機關的承諾，大聯大至今都遵守此一原則及承諾。

根據台灣證券交易所資料統計，文曄前五大股東為大聯大19.97％（約17.71萬張）、祥碩19.28％（約17.1萬張）、鄭文宗2.76％（約2.45萬張）、許文紅0.52％（約4,585張）及高新明0.5％（約4,474張）。

IC通路近期受惠庫存去化告一段落，大聯大預估第一季為營運谷底，第二季起需求開始回溫，第三季營收估季增 4.7～11％，看好整體下半年略優於上半年， 並預估上下半年營收比為 49:51，AI 伺服器方面，已開始出貨相關零組件、需求暢旺。

大聯大表示，公司積極經營AI server 相關領域，相關IC零組件包含 繪圖處理器（GPU）、主機板中央處理器（CPU）、高速I/O輸入輸出系統、電源零組件及網路控制介面（Networking Interface Controller）等，儘管 AI server 排擠到一般 server，但Server 應用將在第三季及第四季出現季季高的增溫走勢， 後市看俏。