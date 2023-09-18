人工智慧快速發展 對大眾及產學的影響

曲建仲小檔案

AI人工智慧在全球掀起浪潮，各行各業無不開始利用相關技術，而聊天機器人ChatGPT的問世，更是讓全世界再次見識到AI的強大。AI的登場對於產業面、技術面、社會面都帶來巨大變革與挑戰，民眾的工作模式與生活習慣，在未來也將面臨改變，這也連帶使資安與法治問題受到各界關注，甚至有人擔心AI會毀滅世界，對於AI有深入研究的曲建仲博士也分享了他對於生成式AI的觀察。

ChatGPT掀浪潮

生成式AI是什麼？

究竟生成式AI與過往十年熱門的決策式AI有何差異？曲建仲解釋，所謂決策式AI是利用資料去訓練一個模型，再利用該模型進行其他決策，像自動駕駛的車輛到了路口後判斷左轉或右轉，而生成式AI同樣要做模型訓練，不過該模型的目的是要產出全新的內容，像是文章、圖片、聲音等，甚至可用來寫程式，2022年由OpenAI開發的ChatGPT就是這類生成式AI，由於應用範圍相當廣泛，更帶動相關的投資變得熱絡。

生成式AI不只能寫code

還可協助醫生做診斷

AI除了應用在車子的自動駕駛系統、寫文章和程式，現代醫療領域也廣泛使用，曲建仲表示，患者進行核磁共振造影、電腦斷層掃描或超音波影像後，醫療人員需要透過人工檢視拍攝的醫療影像，判定患者的健康狀況，但有了決策式AI進行影像分析，不僅節省人力，還可提高判斷的精準度，加上AI透過演算法不斷學習，判斷能力只會愈來愈佳、愈來愈精準。

而生成式AI則可在醫療上提供患者心理層面的協助，曲建仲以長輩為例，若長輩有陪伴的需求，但又沒有人能全天候陪他們說話，就能利用生成式AI產生新內容的特性陪長輩聊聊天；此外，應用於醫療相關的考試也有很好的效果，曲建仲分享，以往該類型考試需要由真正的醫師假扮患者，讓醫療人員進行考試，現在則可用生成式AI取代醫生扮演患者。

人類會敗給AI嗎？

專家可不這麼認為！

隨著AI的功能愈來愈強大，不免令人擔心人類的工作是否會被AI取代，諸如入行門檻低、不必發揮創意，僅須依指令作業的基層人員，客服人員、文書處理人員、工廠產線工人、快遞、會計、餐廳服務人員等，都面臨威脅，OpenAI執行長奧特曼與Google Deepmind執行長哈薩比斯也曾提出警告，強調AI快速發展將對人類造成風險。

曲建仲表示，生成式AI所產生的內容確實真假難辨，未來在網路上搜尋資料，將難以辨別文章是人類或AI寫的，另外也衍生出圖像、聲音竄改的Deepfake問題，這類偽造問題必定為人類生活帶來巨大衝擊，必須制定相關法規來進一步規範。

至於AI將導致人類滅絕？曲建仲反倒覺得可能性不高，原因在於任何AI的背後都是演算法構成的，電腦只會計算，既沒有意識也不會思考，因此絕對不可能毀滅人類。不過以現有的技術而言，還無法達到電影《魔鬼終結者》的情節，會獨立思考的機器人需要一種「神經電晶體」，但目前尚在研發階段。

眼看AI與人類生活有越來越多交集，且將成為未來新趨勢，投資大眾在理財方面可多留意應用AI的產業，例如研發AI晶片、伺服器、雲端運算、自動駕駛等領域，都是近來熱門投資標的，就連蘋果、亞馬遜、Google等知名企業都在研發專屬晶片，以提升機器學習效率。曲建仲也建議民眾多方了解，最好可以跨領域學習科技新知，成為具有專業知識的T型人才，提升職場競爭力。（證基會提供）