長榮、聯發科等14檔雙資相挺股 抵禦亂流扮反攻先鋒

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

14檔雙資相挺股

美科技股領跌，台股回檔整理壓力轉強，投資專家建議，短線可關注外資、投信「雙資」同步加碼，成交量能放大，且KD指標正向的個股，包括長榮（2603）、聯發科（2454）、欣興（3037）等14檔，有望扮演盤面抗跌反攻先鋒。

統一投顧董事長黎方國表示，大盤短期受到台積電通知設備供應商延後出貨亂流影響，加上季線下彎仍造成不小壓力，預估9月底前將以盤整震盪機率較高，後續留意新台幣匯率、FOMC利率決策會議，以及蘋果新機銷售情況，牽動個股表現。

據統計，盤面上符合外資、投信近5個交易日同步買超逾千張，且15日成交量明顯放大，KD指標正向，兼具資金、籌碼、技術面偏多態勢的個股，共有長榮、聯發科、欣興、南電、旺宏、聯詠、裕民、台灣大、威剛、南亞科、合晶、力成、東元、威盛等14檔，股價表現可期。

其中，長榮近五個交易獲外資狂掃35,641張，投信同步加碼6,120張，15日股價帶量上攻逾8％，一舉突破逾兩個月平台整理區間。凱基投顧表示，由於巴拿馬運河乾旱到目前仍無緩解跡象，海岬型船運費指數（BCI）近7個工作日上漲51.95％，帶動散裝航運族群表態上漲，裕民大漲6.61％，漲勢外溢至貨櫃航運個股。

此外，法人看好聯發科毛利率展望優於預期，由於智慧型手機和市場情緒已觸底，並預期於明年逐漸看到改善，隨著下半年加速庫存管理，將減輕公司產品均價和競爭壓力。另短期聯發科邊緣AI應用營收占比仍有限，但邊緣AI運算將提升單位行動/IoT裝置內含價值，聯發科長期將受惠此趨勢。

聯詠8月營收96.94億元，月增0.2％、年增48.52％。法人預估，整體驅動IC產業將受惠整體終端需求改善、大尺寸面板解析度升級帶動LDDI需求量提升、AMOLED DDI持續滲透至中低階智慧型手機機種、車用面板多屏化與解析度提升等主要趨勢將有所年增，明年營收具向上成長空間。