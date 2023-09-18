兩外資喊讚 拉高聚陽目標價

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外資看聚陽後市

紡織族群指標股聚陽（1477）雙喜臨門，繼里昂、花旗環球、滙豐證券相繼提出更樂觀想法後，大和資本與摩根大通證券加入調升行列，分別將推測合理股價拉高到375元與410元，外資力挺聚陽多頭部隊勢力愈發龐大。

觀察外資研究機構對消費性產業看法，可以發現在各次族群中，以紡織製鞋最受青睞，投資順位優於零售通路與自行車等；進一步把紡織製鞋領頭羊排序，更可以觀察到，各大研究機構幾乎都以聚陽為首選，其中，里昂證券給予聚陽的推測合理股價高達505元，居外資圈之最，多頭共識則落在400元附近。

大和資本證券最新與聚陽經營管理階層交流意見，得到的結論是，在供應商整合、「大者拿愈多」的趨勢下，聚陽正持續從關鍵客戶處奪得更多訂單市占，此外，待2024～2025年的補庫存循環後，聚陽在日本、美國客戶的市占率也會更高。

放眼2024年，基於目前的訂單能見度，聚陽將持續擴產（主要來自印尼與孟加拉的新廠），大和資本認為，這很可能意味聚陽在品牌大客戶供應鏈中的地位不斷躍升，像是從Gap前五大供應商，提升地位到前三大供應商之列，也是Target的前三大供應商，更是一日本客戶與Dick’s Sporting Goods的第一大供應商。

摩根大通證券觀察聚陽營運動能，提出兩大股價催化劑（catalysts）：首先，因為營運規模放大，而且下半年得到更多急單挹注，毛利率可望有上檔驚喜。其次，品牌客戶為使供應鏈管理更有效率，傾向把訂單更集中到規模較大的ODM合作夥伴處，預示聚陽2024年的訂單前景可望更扎實；摩根大通預期，聚陽明年出貨量將年增11％。

就股價層面分析，儘管過去三個月以來，聚陽股價表現大幅超越加權指數達4成之多，然摩根大通證券強調，強勁的毛利率與來年亮眼的訂單前景雙雙加持，有助聚陽股價居高不墜，維持「優於大盤」投資評等，調高推測合理股價至410元。