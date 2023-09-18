航海王再起 利多簇擁 散裝、貨櫃漲升

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美國近期公布的經濟數據、Fed暫停升息機率高，對美股走勢帶來支撐，台股上周也迎來連四漲，15日收在16,920點、漲幅0.67％，盤勢上個股良性輪動，其中非電族群裡，航運股散裝族群受惠運價攀升、傳統旺季等，貨櫃族群因基期較低補漲利多因素，包括新興（2605）、裕民（2606）、長榮（2603）、陽明（2609）等12檔，表現亮眼讓人直呼「航海王」回來了。

在航運族群個股買賣超上，投信截至14日連續買超陽明、萬海33天，直到15日才轉為賣超調節各19,566與16,866張，至於長榮，投信已經第22天、裕民則邁入第4天買超。法人研判，投信會連續買多天貨櫃三雄，在於許多高股息ETF含有這幾檔個股的成分，後續需留意反彈搶短買盤消失、壓力將增。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，航運股連漲主因在於OPEC+產油國沙烏地阿拉伯、俄羅斯上周提出言論，延續目前每周減產到年底的情勢，國際油價還在創高中。原油是原物料族群的代表，價格一轉強其他原物料像是鐵礦砂、北美穀物等也會跟著轉強，也因為9～12月傳統旺季帶動，加上巴拿馬運河乾季、河面較低，中大型散裝船產生雍塞現象，只能繞遠路運輸，導致散裝族群的租金報價明顯攀升、獲利跟著增加，波羅的海乾散貨指數（BDI）近期走揚。

裕民、慧洋-KY等擁有多數量船隊的個股，前幾天表現比較強勢，直到15日擴散到整個族群受惠；至於貨櫃運價指數（SCFI）相比起來就沒太大波動，如陽明、長榮、萬海等貨櫃三雄，最大利多是今年股價基期較低、處在震盪整理，可望有一波補漲行情。整體來看，散裝的基本面續航力較好，每年都是這幾個月份較旺。

凱基投顧表示，台股盤面結構在半導體、金控、傳產股相互輪動墊高下，將支撐漲勢延續，上漲家數也開始日益增多，有利短多操作，原先主流AI概念股已浮現止跌回穩跡象，非金電族群可關注散裝航運、車用類股表現；電子可留意網通、光纖、記憶體、高速傳輸IC類股。