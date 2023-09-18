基期低 資金湧PCB族群

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台股15日由電子權值股領頭漲，收16,920點，除了盤面上航運、IC設計股，包括PCB（印刷電路板）族群，由華通（2313）領軍帶量大漲超過7％，其他如：楠梓電（2316）漲6.17％，南電（8046）也收漲5.02％；法人表示，主要是市場的資金輪動，逐步從之前漲多的AI概念股集團，轉向較低位階的PCB類股操作。

近期台灣電路板協會（TPCA）與工研院發布「全球軟板觀測」報告，今年受限於電子產品高庫存和消費需求下降，將落至172億美元，預估全球軟板產值將下滑12.6％，但隨終端庫存調整告一段落，明（2024）年可望重回成長；另外，台灣公司仍是全球最大的軟板供應者，約占整體產值的41.1％，通訊類產品為軟板最大的應用市場占56.2％，其次是電腦應用19.8％及車用13.6％。

華通是蘋果新款筆電、手機鏡頭模組用板的主要供應商之一，今年受惠iPhone與Mac新機備貨，帶動下半年營運回溫，累計前8月營收398.51億元，年減16.91％，15日盤中最高至55.6元，為波段新高。

欣興8月營收為92.18億元，月增7.6％，年減24％，第3季受惠也受惠手機新品、加上AI伺服器需求成長，預期HDI、PCB 產線稼動率將分別回升至8成以上，股價漲2.42％站上所有均線。

南電8月營收33.74億元，則創近四月高點，月增1.2％，年減41.3％，股價帶量收漲5.01％，站上所有均線。

華南投顧董事長儲祥生表示，PCB應用的電子產品相當多，主要為之前AI類股漲勢過猛，目前市場上資金會尋找之前相對基期低的PCB族群介入操作，不僅相對股價基期低，本周可以留意相關個股補漲行情。