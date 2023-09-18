籌碼面受壓 台股續區間震盪

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市場分析：美國8月CPI年增率3.7％較前期3.2％走升且高於市場預期，月增率0.6％亦較前期0.2％走升，通膨之動能與趨勢均出現回溫跡象，主因近期沙俄兩國減產使得國際油價上漲所致，不過觀察8月核心CPI自前期4.7％降至4.3％，月比0.3％尚維持低檔，顯示排除能源因素後，美國通膨仍處於下降趨勢，惟數值尚偏高。

受能源價格影響，最新公布之8月PPI年比與月比均顯著高於市場預期，並創近一年多來新高，未來恐有助升通膨之疑慮，而8月美國零售銷售月比雖亦因能源而顯著走升至0.6％，惟核心零售銷售月比走降至0.2％略處低檔，整體而言新經濟數據好壞參雜，不致大幅影響股市波動，但足以讓聯準會審慎評估年底前是否有再升息之必要性。

有鑑於上述提及之因素，市場雖預期9月聯準會將暫停升息，但11月再升一碼之可能性近五成，且延後明年降息時點，因此美債殖利率突破去年新高後維持高檔不墜，反之歐洲央行（ECB）則暗示升息循環可能已結束，導致美/英公債自為期五個月之負利差迅速轉正，同時美國經濟維持強勁而歐洲整體偏弱，此將激勵美元多頭再起，美元指數未來突破近半年區間（100～105.5）之可能性不低，亦代表新台幣雖已貶至今年新低，即使偶有反彈也將維持偏弱勢發展，無中期波段回升之契機。

投資策略：由於未來數月聯準會利率路徑之不確定性干擾，以及美債殖利率尚維持高檔不墜，股市資金動能持續受到壓抑，費城半導體指數仍屈居季線之下，位列近期美股最弱勢即可窺知一二，而台股因強勢美元與弱勢台幣，外資中期波段應還是以賣超為主，偶有回補情況尚需觀察其持續性與力道，以致上檔追價買盤相對保守，而在內資持續偏多與景氣復甦趨勢確立之下，台股下檔亦是有所支撐，呈現基本面有撐而籌碼面有壓之局面，短中期台股應持續以區間震盪緩偏多為主，指數約介於16,500～17,000點間。

能否突破區間壓力甚至挑戰前高，建議重點觀察美債殖利率與美元指數發展，而在大盤難漲難跌之下，市場資金將活絡輪動於中小型類股，相對較有表現機會，惟應以短區間操作為佳，觀察近期盤面，AI長期趨勢猶存但短線熱潮已退去，以低基期營運復甦族群較受資金輪動青睞，包括「手機零組件、汽車零組件、記憶體模組、驅動IC、PCB、CCL等」，上述族群營運獲利均已於Q2或Q3轉為季增，並預期Q4重回年增成長軌道。