錸寶轉型 擴能源事業版圖

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錸寶近六季營收

錸寶（8104）轉型進軍能源事業，目前旗下有達振和來穎兩家子公司，分別耕耘電池模組和大功率電池事業。錸寶集團計劃買下統振（6170）手上的達振持股，並且推動兩家子公司整併，未來規劃集團能源事業上市櫃。

錸寶在2020年入股統振旗下消費性電池模組廠達振，近年陸續增加持股，成為最大法人股東，目前持股比率約65％。隨著統振轉型，把經營重心轉往金融科技，8月董事會通過將把手上約3成的達振持股全數出清，出售給錸寶集團。

錸寶持有來穎約90％股權，在取得達振全數股權之後，計劃整併兩家公司，整合能源事業，並且推動能源事業上市櫃。

錸寶今年前八個月合併營收約17.39億元，相比去年同期小增3.15％，其中能源事業營收比重約7成、營收規模約12億元，而且兩家子公司達振和來穎都是獲利表現。

錸寶能源事業成長動能強勁，轉投資公司來穎科技主攻UPS不斷電系統和儲能業務，攜手客戶供應半導體大廠儲能櫃，有了出貨實績，接單狀況不錯，目前訂單能見度可以看到明年上半年，預估今年整體儲能櫃相關的營業額，相比去年同期會有20％～30％的成長率。

至於達振業務拓展上也有不錯的進展，預估今年營業額會有10％～20％的成長。達振今年也拿到了歐洲家電品牌訂單，客戶新產品預計明年上市，整體來看，預估明年小功率電池相關營收還會有大約20％的高成長。

錸寶今年上半年合併營收約13.04億元，相比去年同期成長14.17％。

錸寶今年第一季合併營收約6.51億元、年成長81.69％，毛利率約15.26％，營業利益約1,177萬元，稅後純益約1,024萬元，每股純益約0.14元，相比去年同期轉虧為盈。

OLED面板則是因為消費性電子需求不佳，營收大幅衰退，營運表現則是維持損益兩平。