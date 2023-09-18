今展科 2024回春可期

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今展科今年營收

今展科（6432）轉投資今鵬先進科技開發新一代電感應用在GPU伺服器上，也包含一體成型TLVR電感，GPU伺服器電感已出貨給陸資伺服器廠，貢獻營收，目前也針對美系GPU/CPU晶片廠送樣認證，在代理事業、轉投資今鵬先進科技陸續有所斬獲之下，今展科2024年營收可望重啟成長。

蘇州今鵬先進科技為今展科100％轉投資之子公司，累計已經投入1億元，並擴建500萬顆月產能，二、三年前網羅來自板卡廠的團隊，嫻熟相關產業生態，相關高性能電感已經正式出貨給中國大陸新興GPU/CPU晶片大廠，貢獻小量營收。

因應AI伺服器高頻高速的需求，電感廠積極開發高性能電感，除了UBB上的TLVR電感之外，GPU顯卡上的電感也改朝換代，今鵬先進科技針對AI伺服器、HPC領域，開發共燒合金新製程技術、一體成型TLVR新一代大電流子母線圈電感、複合式鐵鎳合金電感，新一代高效能電感確保GPU伺服器與深度學習AI穩定運行，提供可靠的電源供應、相對低的熱能轉換消耗。

業界統計，UBB上的TLVR電感達十顆以上，GPU顯卡約七至八顆，以GPU顯卡為例，內含電感的價值約是一般伺服器的3到5倍，今展科針對美系客戶送樣、認證，希望透過公版切入下一代新機種。

由於景氣混沌，大陸疫後復甦進度不如預期，今展科上半年營收雖年減19.9％，但旗下代理線受惠於電動車需求暢旺，代理的車載影音娛樂系統訂單熱絡，激勵7、8月營收轉趨強勁，步入年、月雙增，9月營收可望維持高檔，

今展科統計，今年代理線營收比重達20％至30％，而且來自TV面板訂單因庫存調整步入尾聲，已經價穩量增，加上上半年比較基期較低，看好下半年營收將優於上半年；展望明年，今展科認為NB的疫後換機需求可望自2024年啟動，將帶動NB用電感需求，轉投資的今鵬先進科技也可望有進一步斬獲，預期2024年營收可望重啟成長。