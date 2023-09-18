精誠 Q4衝醫療、金融AI應用

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精誠資訊近五季財報

系統整合商精誠資訊（6214）第四季將推動生成式AI在企業場景的應用，初步聚焦在醫療和金融產業。

生成式AI自2022年底推出以來，帶動許多產業變革，包括程式設計、遊戲產業、行銷文案、線上客服及文創產業等。企業也紛紛開始思考，如何運用生成式AI，提升內部工作效率，及創造新的服務。

系統整合商也嗅到此一商機。著手為企業建置相關軟硬體，協助企業善用生成式AI或是導入AI人工智慧的應用。

精誠資訊表示，今年度受惠於企業數位轉型，企業在電商事業、雲端服務及資訊安全等相關業務的需求熱度高。加上大型金融產業客戶專案驗收貢獻，精誠資訊認為，到目前為止，整體營收表現尚符合預期。

精誠資訊8月合併營收為25.23億元，較去年同期的28.17億元減少10.46％，主要是去年同期有專案大單認列，加上中國市場近期表現疲弱，以致單月營收較去年同期降溫。累計今年前八月合併營收220.2億元，較去年同期的210.81億元小幅成長4.45％，創歷年同期新高。

展望下半年，電商、雲端及資安等相關業務需求持續增加，也有法規鬆綁帶動新需求，可望推動企業加碼IT相關投資。例如：金管會放寬金融上雲政策，還有全球性愈趨嚴格的淨零碳排法規規範等等。

而生成式AI及運算力的提升，均有助於企業上雲的決策，精誠看好企業上雲的需求愈來愈多，目前正積極協助企業部署雲端架構。在此同時，也強化生態圈資安相關解決方案。而企業ESG的需求殷切，精誠則是持續發展綠能科技解決方案，除了提供碳盤查平台及顧問服務，以滿足企業營運對ESG需求。近期已經有多家製造業引進的雲端碳管理系統等。而生成式AI在發展近一年之際，許多企業已躍躍欲試，而相關場景的應用，也是精誠第四季布局的重點，初步聚焦在醫療與金融產業。