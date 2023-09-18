元山 拚全年營收重返正成長

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車用、高階運算出貨攀升，元山（6275）8月營收以3.65億元寫下歷年同期新高及歷史第四高！展望未來，元山表示，今年上半年已取得車用IC穩定供應方案，供貨逐步回穩，加上伺服器相關散熱需求上揚，下半年表現會比上半年好，全年營收有望逆轉目前累計營收負成長，力拚個位數成長。

元山指出，已透過車用IC供應商調整、優化晶片到庫流程，現歐洲的訂單能見度已拉長至2025年，另中國車廠現正在改變汽車開發時程，以加速周轉效率，隨著拉貨速度加快，不定期會有急單湧現，也成為下半年營運成長的新動能。

為因應急單頻發，元山表示，現正與Tier1供應商展開策略合作中，將既有的客製化平台項目發展成新專案，藉以爭取更多Tier1、Tier2供應商，有望提升在中國車市的營運規模。

隨著車用IC掌控漸入佳境，元山上半年來自車用電子營收占比達40％、其次為高階運算系統約占32％、生活科技系統約占24％、工業設備與其他則占4％，就車用電子的客戶言之，以歐洲客戶占比為高，近6成，陸系客戶則占4成，然隨著陸系客戶出貨持續拉升，不排除未來陸系客戶的營收占比會向上提升至5成。

高階運算方面，受惠AI伺服器、網通及高階電競蓬勃發展，帶動散熱需求大漲，元山亦有產品配合台灣系統廠客戶順利導入AI伺服器中，只是目前出貨量還不大。

隨著車用訂單持續增加，元山達伸廠及台灣廠都已告滿載，8月營收3.65億元以月增16.92％、年增26.45％，寫今年次高，累計前八月合併營收24.92億元，為歷年同期第三高。元山總經理劉賢文日前表示，對8月到11月訂單很有信心，下半年表現會比上半年更好，有機會逆轉前八月累計營收仍呈年減3.41％的逆勢，全年營收有望力拚個位數成長。