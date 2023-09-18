多元布局發酵 信紘樂觀H2

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

半導體產業客戶受終端景氣而放緩部分新廠擴建、增設產能計畫，信紘科技（6667）表示，此情況有助於逐步緩解原物料採購價格上漲、人力供需缺口等情況，目前在手訂單穩健，多元產業布局效益展開，對於下半年營運續樂觀。

展望第三季營運，信紘科維持審慎樂觀的看法。該公司表示，以目前整體在手訂單保持良好水準來看，除了在多元產業市場布局業務版圖效益逐步展開，有助減緩營運單月營收波動之情形外，信紘科持續拓展海外市場的廠務供應設備、機能水及特殊廢液處理等設備銷售策略，同時進行新產品、新技術、新工法等研發投入，並持續擴增專業人才與良好培訓，可望助力未來營運良好動能。

信紘科表示，觀察下半年起半導體產業客戶受終端景氣而放緩部分新廠擴建、增設產能計畫，有助於逐步緩解近年原物料採購價格上漲、人力供需缺口等情況，但仍看好全球產業綠色永續趨勢，對於循環再利用、減廢、減碳等需求日益漸增，有助於創造公司綠色製程業務旗下「製程機能水解決方案」、「製程特殊廢液處理系統」等附屬設備拓展契機。

信紘科8月合併營收2.38億元、月減5.76％、年減10.02％，主要是受部分客戶擴廠計畫陸續完工且新廠進度配合終端供應需求而調整，但由於半導體客戶仍有穩定二次配拆移機服務需求，且近年隨著公司完善化學、氣體二次配服務範疇及擴大客戶群基礎等，持續創造整體營運良好正面效益。累計2023年前八月合併營收16.41億元、年減0.43％。