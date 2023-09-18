迎交屋潮 台中建商今年獲利喊衝

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台中建商近期業績

隨著第三季進入交屋旺季，台中多家建商業績飆風起，坤悅（5206）前八月營收暴增701倍、豐謙（5523）年增逾9倍、富旺（6219）年增3.8倍，櫻花建（2539）、富宇（4907）、順天（5525）第四季起喜迎交屋潮，營運加速追擊，全年每股都有賺進3元的硬實力。

坤悅今年認列台中大雅區「雅樂」、東區「坤悅高飛」雙建案，推升前八月營收達16.52億元、年增701倍。法人表示，坤悅第三季起認列台中南屯區總銷17.5億元的「心富郁」完銷案，全年營收將挑戰34億元的新高，獲利同步創高可期。

豐謙受惠於竹北「VITA」與台中北屯區「森立方」等建案交屋入帳，挹注前八月營收達21.74億元，年增9.16倍，表現亮眼。法人預估，豐謙今年營收倍增、獲利可望優於去年的3.03元。

富旺今年在新竹、苗栗、台中、雲林預計有7個完銷案將交屋，總銷合計逾37億元，推升前八月營收14.64億元、年增3.8倍。法人估，富旺今年EPS有機會挑戰3元以上。

順天受惠總銷43億元的台中北區「順天謙華」交屋入帳，挹注8月營收高達24.83億元，年增22倍，創歷年同期新高。法人表示，總銷22億元的台中潭子區「順天豐華」預計第四季交屋，順天今年營收與EPS有望分別超越去年創下的54.07億元、2.39元歷史紀錄。

櫻花建今年共有總銷合計90億元的5個建案完工交屋，且幾乎都是完銷案。法人表示，櫻花建因新建案大都集中在第四季交屋入帳，預期年底前營收將大爆發，看好全年EPS將優於去年的2.05元。

富宇地產自第三季起有台中清水區「凡爾賽」、台中北屯區「峰景」、彰化和美鎮「世紀美」等3個完銷案進入交屋潮，總銷合計約65億元，法人預期，富宇全年營收獲利有機會挑戰歷年新高。受業績題材激勵，富宇股價也在9月12日創下40.40元的歷史新高價。