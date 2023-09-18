攻ESG商機 台泥、亞泥營運吃補

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水泥廠發展ESG商機

水泥廠在全球減碳趨勢下，積極搶進ESG市場，提振獲利能力。台泥（1101）在新能源等多元化事業的加持下，上半年的毛利率年增十多個百分點；亞泥（1102）推出低碳卜特蘭石灰石水泥、低碳墁砌水泥等減碳產品，今年銷量可成長1倍；國產建材（2504）研發的碳礦化混凝土，預期銷量也將呈2位數成長。

台泥企業團積極轉型發展綠色環境工程，今年上半年非水泥業務營收占比已達35％。台泥指出，近十年，投資在新能源、循環經濟、環保節能的投資金額已達700億～800億元，今年進入收成期，其中新能源重點事業能元科技、台泥綠能都已轉虧為盈。

台泥表示，隨著台泥的轉型發酵，綠能、儲能、循環經濟的比重會越來越高，2025年將可看到成為重要的營收之一，到時，台泥企業團非水泥事業 的營收占比將達50％。

亞泥獨家生產的墁砌水泥，可以減少16％溫室氣體排放，減碳效果極佳，過去僅在宜花東銷售，一年售出近2,000噸，去年起推廣到其他縣市，銷量快速成長4～5倍，達到7,000～8,000噸規模。

由於亞泥的低碳水泥大受建商和泥作師傅好評，加上符合行政院公共工程委員會「公共工程施工綱要規範」認可採用，亞泥預估，今年總銷量可以輕鬆跨越2萬噸門檻。

此外，亞泥運用負碳技術，將廢棄物與二氧化碳結合後，提升廢棄物性質，提供預拌混凝土廠作為負碳砂石、或水泥廠作為替代熟料的膠結材料使用，預期可為亞泥未來降低原料成本、提升獲利能力有極大助力。

預拌混凝土龍頭國產建材則與加拿大商Carbon Cure策略合作「碳礦化計畫」，從工業排放物捕獲的二氧化碳，注入於新鮮預拌混凝土中，轉化為奈米級碳酸鈣結晶，永久嵌入混凝土中，有效達到碳封存效果。

國產建材指出，碳礦化混凝土已在汐止等廠產出，並用在新建集團大樓，預期陸續推出市場，出貨量可望有雙位數成長。