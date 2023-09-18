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中信金、遠東新等16檔外資回補 「這族群」重點關注

鎖定中信金、遠東新等個股加碼，市場關注

●外資鎖定中信金、遠東新等個股加碼，市場關注。圖／本報資料照片
●外資鎖定中信金、遠東新等個股加碼，市場關注。圖／本報資料照片

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16檔外資空翻多股
16檔外資空翻多股

台股上周五（15日）以16,920點、周漲344點作收，收復所有均線，外資被投信軋的意味濃；外資上周鎖定中信金（2891）、遠東新（1402）等16檔個股回頭加碼，扮演台股續攻萬七的多頭明燈。

投信15日買超62.82億元，創史上新高，歷史共三次投信單日買超60億元以上，都在今年，前二次8月14日60.56億元及8月16日62.19億元；投信累計連32日買超達981.21億元、直逼千億元，都是史上新紀錄。

投信大買台股下，外資頗有被投信強軋的意味，上周開始回頭加碼台股204.31億元，相對前一周外資仍賣超369.67億元來看，外資空翻多股，成市場重要指標。

篩選前一周外資賣超千張以上，但上周回頭敲進5,000張以上共16檔個股，包括中信金、遠東新、華新、新光金、長榮、陽明、聯電、矽統、台新金、華邦電、永豐金、國泰金、兆豐金、第一金、至上、瑞昱等。

就產業來看，上半年獲利躍進金控股占7檔、居多數，另傳產4檔中有2檔為貨櫃股，電子5檔中則以半導體股為主；若就市值規模來看，外資向來偏好權值股，值股動起來推升指數大漲。

展望台股後市，中信投顧表示，美聯準會9月FOMC利率決策會議，不升息機率高，另美Walmart釋出年底購物季展望樂觀、台股半年線雙腳築底支撐成形，技術面翻多，為台股有利因子。

但仍要留意，目前市場普遍下修Apple新iPhone出貨，另外，融資餘額近來持續拉升至2,234億元，散戶融資籌碼不宜快速增加，否則將形成籌碼不穩定的因素。

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