中鋼股東人數 突破120萬

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上周股東人數增加前十高

中鋼（2002）10月及第四季盤價雙漲，獲得投資人積極加碼，上周股東人數首度突破120萬人，寫下歷史新高；另統計，上周股東人數增加最多的技嘉（2376）股價大跌11％、而股東人數減少第一名的聯發科（2454）股價大彈逾7％。

從集保股權周統計來看，台積電於2022年11月初，股東人數曾飆高至近149.6萬人新高，當時中鋼為115.14萬人，相差34萬人以上；但護國神山光環褪色，不到一年的時間大減近30萬人，如今中鋼與台積電的股東人數接近為6萬多人。

股東人數呈現周增前十高分別為：技嘉7,047人最多、廣達5,850人居次，前兩名都是近來很動的AI伺服器股，兆豐金及永豐金兩檔金控股，都各增4,000人以上，台積電、樂事綠能、合庫金、中鋼、長榮航、佳世達等，都各增二、三千人。

而股東人數周減前十高依序為：聯發科大減6,168人、聯電5,625人、航海王長榮4,136人、聯詠近4,000人，以及波若威、陽明、啟碁、中信金、緯創、國泰金等，都各減二、三千人。

從股東人數增減前十高個股，對照上周三大法人買賣超張數，呈現「蹺蹺板」。

股東人數大減前十高股，三大法人全數呈現買超，聯電獲法人買超更達47,177張、中信金買超34,591張，另股東人數減最多的聯發科，獲法人大敲、股價大漲7.62％，聯詠法人敲近1萬張、股價也勁揚8.54％。

股東人數大增前十高股，三大法人幾乎都賣超，只永豐金獲法人逆勢加碼1萬多張，股價表現則漲跌互見，6檔上漲、4檔下跌，上周股東人數增最多技嘉，上周股價重挫11.71％、跌最慘。