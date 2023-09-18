櫃買攜手中信證 挺優質企業

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為推動優質企業上櫃，櫃買中心14日與中國信託證券公司共同合作舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會」，針對申請上櫃及興櫃相關規定與應注意事項進行說明，協助公司就相關議題及早規劃準備，俾利台灣優質企業順利進入櫃買市場。

櫃買中心總經理李愛玲表示，櫃買中心長期致力於扶植國內中小規模企業，並提供多層次市場，包括創櫃板、興櫃及上櫃主板市場，能符合各成長階段企業之發展需求。

此外，櫃買中心持續優化相關機制以協助企業縮短進入資本市場之時程，迄今已因應台灣中小規模企業發展形成多項特色產業聚落，近期櫃買市場成交值占整體市場成交金額比重也日益增加，成交值週轉率表現亮眼，且具有合理的本益比，有助於彰顯企業投資價值。

展望後市，期望未來有更多優質企業加入櫃買家族的行列，透過櫃買市場資源持續強化公司經營體質，提高企業國際能見度，籌措充裕資金進行產業轉型升級，順利達到永續發展的目標。

中國信託證券總經理林佳興則表示，櫃買中心在台灣資本市場近30年來，持續協助中小企業在不同階段的發展，企業也藉由上櫃進行制度優化、募資，並延攬人才、拓展業務規模，且在多層次的資本市場架構下。

櫃買中心總掛牌企業現在超過1,200家，成交量日益提升也顯示上櫃市場的成熟與活絡，期許未來可與櫃買中心共同推動更多優質企業成為櫃買中心的家庭成員，讓櫃買家族陣容愈來愈堅強，共同讓台灣的資本市場再創新高。

櫃買中心指出，透過本次宣導會直接與企業高階主管的雙向溝通，幫助發行公司儘早釐清相關議題，並建議調整與改善的方向，期許未來有更多具發展潛力的企業進入櫃買市場，以提供投資人更優質的投資平台，創造共贏的局面。