櫃買反詐騙互動遊戲 上線

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近來金融投資詐欺案件層出不窮，歹徒詐騙手法日新月異，行政院於今年5月提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，各部會將結合地方政府通力合作，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向積極打詐。

為提高投資人警覺性，櫃買中心積極配合政府政策，持續透過多元管道，進行防制金融投資詐騙宣導，除建置防制金融投資詐騙專區外，並透過平面、網路及社群媒體、業務宣導活動納入防制金融投資詐騙宣導內容。

而為提升投資人自身反詐騙防禦能力，櫃買中心也以寓教於樂之方式來強化投資人防騙意識，特別推出「人生選擇題2選1」反詐騙線上互動遊戲。

櫃買中心表示，「人生選擇題2選1」反詐騙線上互動遊戲，自18日起至10月22日止，為期五周，投資大眾想要遠離詐騙陷阱，最重要的就是平時就要養成防詐習慣，隨時開啟詐騙偵測雷達，阻斷詐騙集團接觸的機會。

透過互動遊戲，投資人可以親身體驗，面臨可能之投資詐騙時要如何抉擇，抉擇會造成什麼樣的後果，儘管只是投資人手指的一小步，卻有可能是影響人生的一大步。

而上述活動結束後，櫃買中心也將從參加活動的所有參與者中抽出得獎者，投資人只要參加遊戲，就有機會抽中「7-ELEVEN數位商品禮券」」100元，且依據活動參與人數，最多將抽出2,000名幸運得獎者，歡迎投資人踴躍參與櫃買中心「人生選擇題2選1」反詐騙線上互動遊戲，透過參加活動，一同提升自身的「防詐功力」。