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美國公布8月PPI年增1.6％，主因能源和運輸成本上漲所致，不過接連兩日公布的CPI與PPI數據雖高於預期，皆未能影響市場對9月Fed暫停升息的看法，加上全球矽智財龍頭安謀（ARM）赴美上市首日大漲近25％，台指期15日上漲70點，至16,906點。

台股15日受前一日美股上漲激勵，早盤平高開出後震盪走高，盤面上由航運、IC設計族群領軍上攻，加上尾盤權值股台積電大單敲進拉抬，推升加權指數終場上漲113.36點或0.67％，收在16,920.92點。從技術面來看，台股連四日反彈，接連突破短天期均線與月季線壓力，量能亦有增溫跡象，多方能否持續守穩在季線之上為短線觀察重點。

不過15日美歐大型科技股價一片下挫，四大指數全面收黑，加以消息面台積電傳出通知晶片設備供應商延緩出貨，台指期夜盤收在16,722點，跌幅1.06％。

價差方面，台指期15日收盤轉為逆價差14.92點、電子期轉為逆價差1.63點，金融期正價差縮至2.26點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,192口，使留倉部位轉為淨空單1,671口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,405口，留倉部位轉為淨空單1,469口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,207口至14,303口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,600點。全月份未平倉量比（put/call ratio）維持1.18。VIX波動率指數下降0.35至13.36，以周五收盤情況，整體選擇權籌碼面有利多方上攻。