小道瓊期均線糾結 靜待突破

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近期美國公布的多項經濟數據引起了市場的廣泛關注。8月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）都受到了汽油價格上漲的影響，顯示通膨壓力正在增大。然而，低於預期的初領失業金人數和強勁的零售銷售數據顯示，美國的就業市場和消費者支出仍然相對穩健。

市場分析師和投資者普遍認為，美國聯準會（Fed）在9月會議中可能不會調整利率。然而，11月升息的可能性依然存在。儘管通膨壓力仍然存在，市場和投資者的情緒相對穩定，大家普遍預期，通膨壓力將逐漸減輕，明年住房和消費電子產品的需求會增加，旅遊和休閒業也有望回溫。

從技術分析角度來看，小道瓊期貨近期呈震盪整理狀態，短中期均線糾結，暗示市場方向尚不明確。未來除非指數突破季線或跌破半年線，否則市場將繼續處於震盪狀態。

回到台股，目前台股已突破季線，短期內可望以季線為支撐，繼續溫和上漲。投資者可考慮使用台灣期交所發行的台灣永續期貨和美國標普500指數期貨來逐步布局，同時應注意追高風險。

根據美國公布的重要數據，8月PPI年增1.6％，高於市場預期以及先前的數據；核心PPI年增2.2％，符合市場預期但低於先前數據。至於8月份美國零售銷售增長0.6％，優於市場預期，7月份的數值也由0.7％下修至0.5％；上周初領失業金人數為22萬人，低於市場預期的22.5萬人。（華南期貨顧問部提供，黃彥宏整理）